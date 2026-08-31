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Az aargaui kanton rendőrségének vezetőke, Matthias Schildknecht számolt be az áttörésről

Lövöldözés a technofesztiválon: Elfogták a feltételezett elkövetőt Svájcban

Aargau kanton rendőrsége egy 43 éves helyi férfit vett őrizetbe, miután az éjszakai zenei rendezvényen egy 22 esztendős olasz nő életét vesztette, öt másik fiatal pedig súlyosan megsebesült. A nyomozók terrorcselekményt, ámokfutást és bűnözői leszámolást egyaránt vizsgálnak.

Súlyos tragédia rázta meg Aargau kanton székhelyét, Aaraut, amikor a helyi lóversenypálya területén rendezett szabadtéri elektronikus zenei eseményen az éjszaka közepén lövések dördültek. A rendezvényre mintegy 3500 látogatót vártak, és a hajnali órákban még több mint százan tartózkodtak a helyszínen. A békésnek induló program pillanatok alatt pánikba fulladt, a résztvevők fedezéket kerestek a pultok, a DJ-állás és a mosdók környékén. A fesztivált évek óta rendszeresen megrendezték, ezért a szervezők és a helyi hatóságok sem számítottak arra, hogy a rendezvény súlyos fegyveres bűncselekmény helyszínévé válik.

A kantonális rendőrséghez vasárnap hajnalban, nem sokkal fél három után érkeztek az első segélyhívások. A bejelentők sorozatos lövésekről és menekülő emberekről számoltak be. A kiérkező mentők egy 22 éves olasz állampolgárságú nőt találtak súlyos mellkasi és nyaki lőtt sebekkel. Az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen meghalt. Az olasz diplomácia megerősítette, hogy az áldozat Abruzzo régióból származott, és nagyjából egy éve költözött Svájcba. A rendezvény éjszakáján egy mozgó büfékocsiban dolgozott, így nem vendégként, hanem munkavállalóként volt jelen.

A támadásban további öt ember – négy svájci férfi és egy német nő – szenvedett különböző súlyosságú lőtt sérüléseket. A 24 és 31 év közötti sérülteket a környező kórházakba szállították, többüknél sürgősségi műtétre volt szükség. Szemtanúk szerint sokan először petárdázásnak vagy tűzijátéknak hitték a zajt, és csak akkor értették meg, mi történik, amikor emberek rogytak össze, és menekülésre felszólító kiáltások hallatszottak. A rendőrség nagy területet zárt le, hogy a mentést ne akadályozzák, és közben megkezdte a tanúk elkülönített meghallgatását.

Legalább kétféle fegyver nyomait találták

A helyszíni szemle során a bűnügyi technikusok két különböző típusú lőszerhüvelyt találtak. Az egyik készlet kilenc milliméteres pisztolyból vagy géppisztolyból, a másik nagyobb teljesítményű gépkarabélyból származhatott. A környéken készült felvételeken automata fegyverre emlékeztető sorozatlövések hallatszanak, és a nyomozók azt is vizsgálják, hogy a menekülő támadó rálőtt-e egy közelben haladó autóra. Emiatt kezdetben azt sem zárták ki, hogy egynél több ember vett részt a támadásban, vagy egyetlen elkövető több fegyvert használt. A ballisztikai szakértőknek ezért különösen fontos szerep jut a lövések sorrendjének és a fegyverek számának tisztázásában.

A nagyszabású rendőrségi hajtóvadászat hétfőre virradó éjszaka hozott áttörést. 

Kevéssel hajnali egy óra előtt őrizetbe vettek egy 43 éves svájci állampolgárt, akit a mészárlás elkövetésével gyanúsítanak. A rendőrség közlése szerint az elfogás incidens nélkül zajlott, és az elsődleges feltételezés az, hogy a férfi egyedül cselekedhetett. Személyazonosságáról, esetleges büntetett előéletéről és a kihallgatás részleteiről egyelőre nem közöltek adatokat. A hatóságok azt sem részletezték, milyen nyomok vezettek hozzá, mert szerintük ez veszélyeztetné a folyamatban lévő bizonyítási eljárást.

A nyomozás középpontjában az indíték áll. Michael Leupold, az Aargau kantonális rendőrség parancsnoka három fő munkahipotézist említett: lehetséges terrorcselekményt, hirtelen felindulásból végrehajtott ámokfutást, illetve bűnözői környezethez kapcsolódó leszámolást. Egyelőre egyik változat mellett sem közöltek döntő bizonyítékot. A hatóságok a résztvevőktől is segítséget kértek, és arra szólították fel a fesztiválozókat, hogy adják át a helyszínen készített fotókat és videókat a pontos időrend rekonstruálásához. Ezekből kiderülhet, mikor érkezett a támadó, honnan kezdett lőni és merre hagyta el a területet.

Az indítékot továbbra is keresik

A tragédia Svájcban és Olaszországban is nagy visszhangot váltott ki. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozat családjának, és az olasz külügyminisztérium válságstábja folyamatos kapcsolatban maradt a svájci hatóságokkal. Guy Parmelin svájci szövetségi elnök szolidaritásáról biztosította az áldozatok hozzátartozóit és a sérülteket. Az eset azért is keltett erős megdöbbenést, mert Svájcban a nagy tömegrendezvényeken elkövetett, több áldozattal járó fegyveres támadások ritkák.

A rendezvény szervezői és az Aargaui Lóverseny Egylet szintén megrendülésüknek adtak hangot. 

A hatóságok a támadás után lezárták a környéket, ideiglenesen felfüggesztették a közeli városi strand működését, és krízisintervenciós segítséget szerveztek a sokkos állapotba került résztvevőknek. Több száz fiatalt egy közeli tornateremben fogadtak, ahol pszichológiai támogatást és alapvető ellátást kaptak. A Lenzburg–Aarau ügyészség többrendbeli szándékos emberölés gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

A gyanúsított elfogása ugyan jelentős előrelépés, de több alapvető kérdés nyitva maradt. A nyomozóknak tisztázniuk kell, honnan származtak a fegyverek, legálisan voltak-e a férfi birtokában, hogyan jutott be velük a rendezvény területére, és volt-e előre kiválasztott célpontja. Az is vizsgálati kérdés, hogy ismerte-e az áldozatokat, vagy véletlenszerűen lőtt a jelenlévőkre. A hatóságok egyelőre nem hoztak nyilvánosságra olyan adatot, amelyből biztosan következtetni lehetne az indítékra, ezért a nyomozás következő szakasza a digitális eszközök, a telefonadatok és a tanúvallomások összevetésére épülhet.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a Mathias Corvinus Collegium átalakítása jelképes része annak a folyamatnak, amelyben a Magyar-kormány visszaveszi az Orbán-korszakban alapítványokhoz került közvagyont. A német lap úgy látja, a tehetséggondozás megtartása közben a politikai hálózatot leépítenék.