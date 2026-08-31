Lövöldözés a technofesztiválon: Elfogták a feltételezett elkövetőt Svájcban

merénylet;Svájc;lövöldözés;elfogás;

2026-08-31 14:50:00 CEST

Aargau kanton rendőrsége egy 43 éves helyi férfit vett őrizetbe, miután az éjszakai zenei rendezvényen egy 22 esztendős olasz nő életét vesztette, öt másik fiatal pedig súlyosan megsebesült. A nyomozók terrorcselekményt, ámokfutást és bűnözői leszámolást egyaránt vizsgálnak.

Súlyos tragédia rázta meg Aargau kanton székhelyét, Aaraut, amikor a helyi lóversenypálya területén rendezett szabadtéri elektronikus zenei eseményen az éjszaka közepén lövések dördültek. A rendezvényre mintegy 3500 látogatót vártak, és a hajnali órákban még több mint százan tartózkodtak a helyszínen. A békésnek induló program pillanatok alatt pánikba fulladt, a résztvevők fedezéket kerestek a pultok, a DJ-állás és a mosdók környékén. A fesztivált évek óta rendszeresen megrendezték, ezért a szervezők és a helyi hatóságok sem számítottak arra, hogy a rendezvény súlyos fegyveres bűncselekmény helyszínévé válik.

A kantonális rendőrséghez vasárnap hajnalban, nem sokkal fél három után érkeztek az első segélyhívások. A bejelentők sorozatos lövésekről és menekülő emberekről számoltak be. A kiérkező mentők egy 22 éves olasz állampolgárságú nőt találtak súlyos mellkasi és nyaki lőtt sebekkel. Az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen meghalt. Az olasz diplomácia megerősítette, hogy az áldozat Abruzzo régióból származott, és nagyjából egy éve költözött Svájcba. A rendezvény éjszakáján egy mozgó büfékocsiban dolgozott, így nem vendégként, hanem munkavállalóként volt jelen.

A támadásban további öt ember – négy svájci férfi és egy német nő – szenvedett különböző súlyosságú lőtt sérüléseket. A 24 és 31 év közötti sérülteket a környező kórházakba szállították, többüknél sürgősségi műtétre volt szükség. Szemtanúk szerint sokan először petárdázásnak vagy tűzijátéknak hitték a zajt, és csak akkor értették meg, mi történik, amikor emberek rogytak össze, és menekülésre felszólító kiáltások hallatszottak. A rendőrség nagy területet zárt le, hogy a mentést ne akadályozzák, és közben megkezdte a tanúk elkülönített meghallgatását.

Legalább kétféle fegyver nyomait találták

A helyszíni szemle során a bűnügyi technikusok két különböző típusú lőszerhüvelyt találtak. Az egyik készlet kilenc milliméteres pisztolyból vagy géppisztolyból, a másik nagyobb teljesítményű gépkarabélyból származhatott. A környéken készült felvételeken automata fegyverre emlékeztető sorozatlövések hallatszanak, és a nyomozók azt is vizsgálják, hogy a menekülő támadó rálőtt-e egy közelben haladó autóra. Emiatt kezdetben azt sem zárták ki, hogy egynél több ember vett részt a támadásban, vagy egyetlen elkövető több fegyvert használt. A ballisztikai szakértőknek ezért különösen fontos szerep jut a lövések sorrendjének és a fegyverek számának tisztázásában.

A nagyszabású rendőrségi hajtóvadászat hétfőre virradó éjszaka hozott áttörést.

Kevéssel hajnali egy óra előtt őrizetbe vettek egy 43 éves svájci állampolgárt, akit a mészárlás elkövetésével gyanúsítanak. A rendőrség közlése szerint az elfogás incidens nélkül zajlott, és az elsődleges feltételezés az, hogy a férfi egyedül cselekedhetett. Személyazonosságáról, esetleges büntetett előéletéről és a kihallgatás részleteiről egyelőre nem közöltek adatokat. A hatóságok azt sem részletezték, milyen nyomok vezettek hozzá, mert szerintük ez veszélyeztetné a folyamatban lévő bizonyítási eljárást.

A nyomozás középpontjában az indíték áll. Michael Leupold, az Aargau kantonális rendőrség parancsnoka három fő munkahipotézist említett: lehetséges terrorcselekményt, hirtelen felindulásból végrehajtott ámokfutást, illetve bűnözői környezethez kapcsolódó leszámolást. Egyelőre egyik változat mellett sem közöltek döntő bizonyítékot. A hatóságok a résztvevőktől is segítséget kértek, és arra szólították fel a fesztiválozókat, hogy adják át a helyszínen készített fotókat és videókat a pontos időrend rekonstruálásához. Ezekből kiderülhet, mikor érkezett a támadó, honnan kezdett lőni és merre hagyta el a területet.

Az indítékot továbbra is keresik

A tragédia Svájcban és Olaszországban is nagy visszhangot váltott ki. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozat családjának, és az olasz külügyminisztérium válságstábja folyamatos kapcsolatban maradt a svájci hatóságokkal. Guy Parmelin svájci szövetségi elnök szolidaritásáról biztosította az áldozatok hozzátartozóit és a sérülteket. Az eset azért is keltett erős megdöbbenést, mert Svájcban a nagy tömegrendezvényeken elkövetett, több áldozattal járó fegyveres támadások ritkák.

A rendezvény szervezői és az Aargaui Lóverseny Egylet szintén megrendülésüknek adtak hangot.

A hatóságok a támadás után lezárták a környéket, ideiglenesen felfüggesztették a közeli városi strand működését, és krízisintervenciós segítséget szerveztek a sokkos állapotba került résztvevőknek. Több száz fiatalt egy közeli tornateremben fogadtak, ahol pszichológiai támogatást és alapvető ellátást kaptak. A Lenzburg–Aarau ügyészség többrendbeli szándékos emberölés gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

A gyanúsított elfogása ugyan jelentős előrelépés, de több alapvető kérdés nyitva maradt. A nyomozóknak tisztázniuk kell, honnan származtak a fegyverek, legálisan voltak-e a férfi birtokában, hogyan jutott be velük a rendezvény területére, és volt-e előre kiválasztott célpontja. Az is vizsgálati kérdés, hogy ismerte-e az áldozatokat, vagy véletlenszerűen lőtt a jelenlévőkre. A hatóságok egyelőre nem hoztak nyilvánosságra olyan adatot, amelyből biztosan következtetni lehetne az indítékra, ezért a nyomozás következő szakasza a digitális eszközök, a telefonadatok és a tanúvallomások összevetésére épülhet.