Nyomozás zajlik az Eximbank ellen

Büntetőeljárást indított a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt a Magyar Export-Import Bank Zrt.-hez kapcsolódó ügyben - közölte a rendőrség.
A nyomozás előzménye a bank átvilágítása volt, amelynek során olyan adatok kerültek elő, amelyek alapján július közepén feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára.
Összesen négy feljelentés érkezett a rendőrségre a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól. A nyomozók már bizonyítékokat gyűjtenek, ennek részeként augusztus 31-én több ezer oldalnyi dokumentumot foglaltak le a tárcától.
Az iratokat a minisztérium belső vizsgálata során szerezték be. A rendőrségi tájékoztatás alapján ezek további adatokat szolgáltatnak a feljelentésekben szereplő cselekmények vizsgálatához.