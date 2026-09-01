Nyomozás zajlik az Eximbank ellen

nyomozás;hűtlen kezelés;Eximbank;

2026-09-01 12:55:00 CEST

Négy feljelentés érkezett a rendőrséghez a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól, a nyomozók augusztus 31-én több ezer oldalnyi iratot foglaltak le.

Büntetőeljárást indított a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt a Magyar Export-Import Bank Zrt.-hez kapcsolódó ügyben - közölte a rendőrség.

A nyomozás előzménye a bank átvilágítása volt, amelynek során olyan adatok kerültek elő, amelyek alapján július közepén feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára.

Összesen négy feljelentés érkezett a rendőrségre a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól. A nyomozók már bizonyítékokat gyűjtenek, ennek részeként augusztus 31-én több ezer oldalnyi dokumentumot foglaltak le a tárcától.

Az iratokat a minisztérium belső vizsgálata során szerezték be. A rendőrségi tájékoztatás alapján ezek további adatokat szolgáltatnak a feljelentésekben szereplő cselekmények vizsgálatához.