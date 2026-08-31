Késelés Debrecenben: Emberölésre minősítették át a tragikus bántalmazást

Debrecen;késelés;emberölés;halálos áldozat;

2026-08-31 15:37:00 CEST

A bíróság elrendelte az elkövető letartóztatását.

Amint arról lapunk is beszámolt augusztus 29-én hajnalban egy 64 éves férfi súlyosan megsebesített egy késsel két fiatalembert Debrecenben. A járőrök elfogták az elkövetőt, a mentőszolgálat munkatársai pedig kórházba szállították a sérülteket. A szakszerű orvosi ellátás ellenére azonban az egyik, egy 23 éves fiatal életét vesztette.

A rendőrség mai közlése szerint a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága az életveszélyt okozó testi sértést átminősítette, és a továbbiakban emberölés bűntett miatt folytat eljárást az budapesti lakossal szemben.

A Debreceni Járásbíróság augusztus 31-én az ügyészség indítványával egyezően, elrendelte a férfi letartóztatását.