Martin Scorsese a teljes archívumát felajánlotta az olasz kulturális minisztériumnak

film;archívum;Olaszország;Martin Scorsese;

2026-09-01 18:27:00 CEST

Olaszországnak adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese, aki a közelmúltban fogadta el az olasz filmakadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. A filmrendező az archívumról az olasz kulturális miniszterrel tárgyal.

New Yorkban született több mint 83 éve az Egyesült Államokba emigrált szicíliai szülők gyermekeként, gyökerei mégis gyakran visszaköszönnek Martin Scorsese filmjeiben. A rendező most az olasz kulturális minisztériummal tárgyal arról, hogy Rómának adományozza egész életművét és gyűjteményét, amelyhez a megfelelő helyszínt már keresi az olasz kulturális tárca már keresi - írta a Corriere della Sera napilap az MTI szemléje szerint. Az esetleges helyszínek között szerepel a Palazzo Venezia-palotája a Rómában.

Az olasz filmművészet egész életében inspirációs forrást nyújtott számára, formálta filmművészetről alkotott képét és munkáit - idézte a Corriere della Sera az olasz kultúra jegyeit magán viselő New York bandái, vagy az Aljas utcák, illetve a Dühöngő bika, A taxisofőr és a legjobb rendezés Oscar-díját elhozó A tégla rendezőjének sorait, amelyeket augusztus 25-én írt, miután megkapta a David di Donatello-díjak átadását szervező olasz filmakadémia felkérését a tiszteletbeli elnökségre.

Az archívum az Oscar-díjas filmrendező teljes pályafutását felöleli az eredeti forgatókönyvekkel, jelmezekkel, díszletelemekkel, felszerelésekkel és a produkciókkal kapcsolatos levelezésével. A forgatókönyv-tervezeteinek egy részét korábban a bolognai mozitörténeti múzeumnak ajánlotta fel.