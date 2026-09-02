Rendkívüli csúcsra készülnek Kínában, összeülhet Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Hszi Csin-ping

Oroszország;Kína;USA;

2026-09-02 10:06:00 CEST

Novemberben, az APEC sencseni értekezletének keretében. A hármas csúcs, ha létrejön, mérföldkő lehet.

Vlagyimir Putyin orosz elnök, Donald Trump amerikai elnök és kínai kollégájuk, Hszi Csin-ping novemberben háromoldalú tárgyalásokat folytathatnak az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Fórum (APEC) országainak csúcstalálkozója alkalmával – jelentette be kedden a Kreml.

Az APEC-csúcsra november 18-19-én kerül sor a kínai Sencsen városában.

A Kreml közlését egyelőre sem Washington, sem Peking nem erősítette meg, de Jurij Usakov, Putyin elnök tanácsadója az orosz közszolgálati televíziónak azt mondta: „Ezt a témát megvitatták.”

Usakov elmondása szerint Vlagyimir Putyin elnök és Hszi Csin-ping beszélt erről hétfőn a kirgizisztáni Biskekben, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóját megelőző kétoldalú egyeztetésükön.

Egyelőre azt sem tudni, hogy Donald Trump valóban részt vesz-e majd a sencseni csúcson, de Usakov szerint Hszi Csin-ping a novemberi fórum házigazdájaként jelezte, hogy Donald Trump „valószínűleg” ott lesz az APEC-csúcstalálkozón, ahová Vlagyimir Putyint is meghívták.

„Ha minden a terv szerint alakul, háromoldalú találkozóra kerülhet sor, vagy legalábbis mindkettőjükkel külön-külön is sor kerülhet találkozókra” – mondta az orosz elnöki tanácsadó, aki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nincs még végleges megállapodás a kérdésben.

Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője újságírói kérdése csak annyit válaszolt: „Jelenleg nincs bejelentésünk Trump elnök APEC-konferencián való részvételéről.”

A sencseni fórumot megelőzi még – amennyiben megvalósul – egy szeptember 24-re tervezett washingtoni Trump-Hszi csúcstalálkozó. Az eddigi bejelentések szerint az amerikai fővárosban a két elnök a mesterséges intelligencia kérdésköréről tárgyal majd.

Trump és Hszi májusban már Pekingben találkozott. Az akkori, több mint kétórás zárt ajtók mögötti találkozón a két elnök Tajvanról, kereskedelemről, vámokról és egyéb kényes kérdésekről tárgyalt. Áttörés nem történt, a két nagyhatalom viszonya továbbra is feszültségekkel terhelt.

A novemberre tervezett hármas Trum-Hszi-Putyin csúcs elemzők szerint azt sugallja, hogy Peking nagyobb szerepet kíván vállalni a világpolitikai egyeztetésekben.

A Reuters úgy értékelte a bejelentést, hogy egy ilyen találkozó különös jelentőséggel bírna, hiszen az Egyesült Államok, Kína és Oroszország vezetője egyszerre ülne tárgyalóasztalhoz egy olyan időszakban, amikor Washington és Peking között továbbra is komoly gazdasági és stratégiai feszültségek vannak, az Egyesült Államok és Oroszország viszonyát pedig elsősorban az ukrajnai háború és az ahhoz kapcsolódó szankciók terhelik.