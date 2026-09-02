Vádat emeltek egy férfi ellen, aki bántalmazta egy LMBTQ-rendezvény szervezőjét Pécsen

Pécs;bántalmazás;vádemelés;

2026-09-02 10:48:00 CEST

Tette a bántalmazással elkövetett közösség tagja elleni erőszak megállapítására alkalmas, melynek büntetési tétele 1-5 évig terjedő szabadságvesztés.

Bántalmazással elkövetett közösség tagja elleni erőszak miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy pécsi férfi ellen, aki egy LMBTQ-rendezvény szervezőjét bántalmazta.

A vádirati szerint idén májusban egy pécsi, belvárosi szórakozóhelyen LMBTQ-rendezvényt tartottak. Egy részeg, helybéli férfi többször hangot adott nemtetszésének az eseménnyel, annak fellépőivel, valamint résztvevőivel kapcsolatban, utóbbiakat szóban többször sértegette a nemi identitásuk miatt, majd az éjszaka folyamán a szórakozóhely előtt szóváltásba keveredett a rendezvény szervezőjével. A vádlott két kézzel megfogta a sértett vállát, s közben szidalmazta, ezt látva a sértett egyik ismerőse közbeavatkozott, majd távozásra szólították fel a férfit, aki azonban a neki hátat fordító sértettet megtámadta, hátulról megrúgta. A résztvevők értesítették a rendőrséget, akik a helyszínen a férfit felelősségre vonták, ám ő az igazoltatás alatt is tovább sértegette a résztvevőket.

A férfi erőszakos magatartása kifejezetten a rendezvényen résztvevő közösség tagja ellen irányult, akit az LMBTQ-közösséghez tartozása miatt bántalmazott. A vádlott cselekménye a bántalmazással elkövetett közösség tagja elleni erőszak megállapítására alkalmas, mely bűncselekmény büntetési tétele 1-5 évig terjedő szabadságvesztés.