Karácsony Gergely létszámstopot rendelt el a Fővárosi Önkormányzatnál

Létszámstopot rendelt el Karácsony Gergely a Fővárosi Önkormányzatnál, és szeptember 1-től visszavonásig új kötelezettséget is csak a főpolgármester előzetes engedélyével lehet vállalni – írja a Magyar Hang.
A lap értesüléseit a Főpolgármesteri Hivatal sajtóosztálya is megerősítette.
A korlátozás alól azok a pályázati projektek jelentenek kivételt, amelyekhez már érkezett előleg a támogatótól, és a további kötelezettségvállalás nélkülözhetetlen a megvalósításhoz.
A Főpolgármesteri Hivatal beszerzéseinél szintén főpolgármesteri engedély kell az új vállalásokhoz, új dolgozót pedig jelenleg nem vehet fel a Fővárosi Önkormányzat.Szolidaritási adó: Budapest október 15-ig kapott haladékot a Tisza-kormánytól, Kiss Ambrus mást is hallott a bejelentésben
A szigorítás a fővárosi frakciók és bizottságok kereteit is érinti, így ezekből sem vállalhatnak további kiadásokat. A városháza tájékoztatása szerint az intézkedések célja, hogy biztosítani tudják a bérek kifizetését addig, amíg Budapest és a kormány nem állapodik meg a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséről. A Fővárosi Önkormányzat és intézményrendszere havi bérköltsége meghaladja a hárommilliárd forintot.
A főváros bankszámláján jelenleg mínusz 65 milliárd forint van. Szeptember 18-án lejár az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bankkal (OTP) kötött folyószámlahitel-szerződés, ezért ezt az összeget – amely addigra a hivatal közlése szerint még magasabb lehet – teljes egészében vissza kell fizetni. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) összesen 45 milliárd forintos hiteleit ugyancsak vissza kell fizetniük a cégeknek a hónap végéig.A Magyar-kormány visszaadja a fővárosnak az Orbán-kormány által elvett közterek vagyonkezelését