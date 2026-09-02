Karácsony Gergely létszámstopot rendelt el a Fővárosi Önkormányzatnál

Budapest;Karácsony Gergely;fővárosi önkormányzat;létszámstop;

2026-09-02 11:03:00 CEST

Mindezt a nehéz anyagi helyzet indokolja, Budapest bankszámláján jelenleg mínusz 65 milliárd forint van.

Létszámstopot rendelt el Karácsony Gergely a Fővárosi Önkormányzatnál, és szeptember 1-től visszavonásig új kötelezettséget is csak a főpolgármester előzetes engedélyével lehet vállalni – írja a Magyar Hang.

A lap értesüléseit a Főpolgármesteri Hivatal sajtóosztálya is megerősítette.

A korlátozás alól azok a pályázati projektek jelentenek kivételt, amelyekhez már érkezett előleg a támogatótól, és a további kötelezettségvállalás nélkülözhetetlen a megvalósításhoz.

A Főpolgármesteri Hivatal beszerzéseinél szintén főpolgármesteri engedély kell az új vállalásokhoz, új dolgozót pedig jelenleg nem vehet fel a Fővárosi Önkormányzat.

A szigorítás a fővárosi frakciók és bizottságok kereteit is érinti, így ezekből sem vállalhatnak további kiadásokat. A városháza tájékoztatása szerint az intézkedések célja, hogy biztosítani tudják a bérek kifizetését addig, amíg Budapest és a kormány nem állapodik meg a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséről. A Fővárosi Önkormányzat és intézményrendszere havi bérköltsége meghaladja a hárommilliárd forintot.

A főváros bankszámláján jelenleg mínusz 65 milliárd forint van. Szeptember 18-án lejár az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bankkal (OTP) kötött folyószámlahitel-szerződés, ezért ezt az összeget – amely addigra a hivatal közlése szerint még magasabb lehet – teljes egészében vissza kell fizetni. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) összesen 45 milliárd forintos hiteleit ugyancsak vissza kell fizetniük a cégeknek a hónap végéig.