A Magyar-kormány visszaadja a fővárosnak az Orbán-kormány által elvett közterek vagyonkezelését

fővárosi önkormányzat;törvénymódosítás;Magyar-kormány;

2026-08-08 15:49:00 CEST

Az erről szóló rendelkezést társadalmi egyeztetésre bocsátották. Karácsony Gergely örül, de szerinte a vagyonkezelés csak az első lépés.

Budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével összefüggő törvények módosításáról indított társadalmi egyeztetést a Tisza-kormány - vette észre a Telex.

A terv szerint a budapesti V. kerületi közterek és ingatlanok vagyonkezelését a Magyar-kormány visszaadná a fővárosi önkormányzatnak, miután az Orbán-kormány 2022-ben úgy döntött, hogy a Podmaniczky, a Vörösmarty és Széchenyi teret, illetve a József Attila utcát előbb állami tulajdonba vették, majd a felújításra szánt pénzzel együtt átadták a fideszes vezetésű V. kerületnek. A Széchenyi tér és a József Attila utca felújítása elmaradt.

A törvénytervezet összesen 7 jogszabály módosítását tartalmazza. Módosítanák például az Erzsébet park üzemeltetési rendjét az állami feladatok új koncepciójához igazítva. A Városligettel és a budai Várral kapcsolatos beruházások a Városliget, a Budai Palotanegyed és a belvárosi turisztikai tengely koncepcionális megújítását készítik elő. A Városliget esetleges későbbi fejlesztése a Magyar-kormányhoz kerülne, de jobban hangsúlyoznák a zöldfelületek növelésére vonatkozó kötelezettséget is.

A XXII. kerületi ingatlanokon fennálló fővárosi vagyonkezelői jogot a Duna partvonalával közvetlenül határos budai rakparton lévő ingatlanok, kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra egységes vagyonjogi szabályozása mint közfeladat érdekében határozzák meg.

Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztban üdvözölte a Magyar-kormány lépését, hangsúlyozta azonban, hogy Budapest egyelőre csak a vagyonkezelést kapta vissza, a tulajdonjogot nem. „Első lépésnek ez is megteszi” – írta a városvezető.