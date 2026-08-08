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Magyar Pétert hallgatja a tömeg a budapesti Széchenyi téren 2024. április 26-án

A Magyar-kormány visszaadja a fővárosnak az Orbán-kormány által elvett közterek vagyonkezelését

Az erről szóló rendelkezést társadalmi egyeztetésre bocsátották. Karácsony Gergely örül, de szerinte a vagyonkezelés csak az első lépés. 

Budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével összefüggő törvények módosításáról indított társadalmi egyeztetést a Tisza-kormány - vette észre a Telex.

A terv szerint a budapesti V. kerületi közterek és ingatlanok vagyonkezelését a Magyar-kormány visszaadná a fővárosi önkormányzatnak, miután az Orbán-kormány 2022-ben úgy döntött, hogy a Podmaniczky, a Vörösmarty és Széchenyi teret, illetve a József Attila utcát előbb állami tulajdonba vették, majd a felújításra szánt pénzzel együtt átadták a fideszes vezetésű V. kerületnek. A Széchenyi tér és a József Attila utca felújítása elmaradt. 

A törvénytervezet összesen 7 jogszabály módosítását tartalmazza. Módosítanák például az Erzsébet park üzemeltetési rendjét az állami feladatok új koncepciójához igazítva. A Városligettel és a budai Várral kapcsolatos beruházások a Városliget, a Budai Palotanegyed és a belvárosi turisztikai tengely koncepcionális megújítását készítik elő. A Városliget esetleges későbbi fejlesztése a Magyar-kormányhoz kerülne, de jobban hangsúlyoznák a zöldfelületek növelésére vonatkozó kötelezettséget is.

A XXII. kerületi ingatlanokon fennálló fővárosi vagyonkezelői jogot a Duna partvonalával közvetlenül határos budai rakparton lévő ingatlanok, kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra egységes vagyonjogi szabályozása mint közfeladat érdekében határozzák meg.

Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztban üdvözölte a Magyar-kormány lépését, hangsúlyozta azonban, hogy Budapest egyelőre csak a vagyonkezelést kapta vissza, a tulajdonjogot nem. „Első lépésnek ez is megteszi” – írta a városvezető.

Magyarországon a szőlő aranyszínű sárgasága és annak fő terjesztője, az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés elengedhetetlen, mivel a kártevő és a betegség mostanra az ország szinte egész területén, 18 megyében és 21 borvidéken igazoltan ott van. A fertőzés jelenleg Zalában és Veszprémben a legsúlyosabb, de már a tokaji borvidéken is megjelent. 