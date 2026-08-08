A Magyar-kormány visszaadja a fővárosnak az Orbán-kormány által elvett közterek vagyonkezelését

Budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével összefüggő törvények módosításáról indított társadalmi egyeztetést a Tisza-kormány - vette észre a Telex.
A terv szerint a budapesti V. kerületi közterek és ingatlanok vagyonkezelését a Magyar-kormány visszaadná a fővárosi önkormányzatnak, miután az Orbán-kormány 2022-ben úgy döntött, hogy a Podmaniczky, a Vörösmarty és Széchenyi teret, illetve a József Attila utcát előbb állami tulajdonba vették, majd a felújításra szánt pénzzel együtt átadták a fideszes vezetésű V. kerületnek. A Széchenyi tér és a József Attila utca felújítása elmaradt.„Megmutatják, hogy mindent megtehetnek” – Einstandra készül az Orbán-kormány, el akar venni Budapesttől három fontos teret
A törvénytervezet összesen 7 jogszabály módosítását tartalmazza. Módosítanák például az Erzsébet park üzemeltetési rendjét az állami feladatok új koncepciójához igazítva. A Városligettel és a budai Várral kapcsolatos beruházások a Városliget, a Budai Palotanegyed és a belvárosi turisztikai tengely koncepcionális megújítását készítik elő. A Városliget esetleges későbbi fejlesztése a Magyar-kormányhoz kerülne, de jobban hangsúlyoznák a zöldfelületek növelésére vonatkozó kötelezettséget is.
A XXII. kerületi ingatlanokon fennálló fővárosi vagyonkezelői jogot a Duna partvonalával közvetlenül határos budai rakparton lévő ingatlanok, kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra egységes vagyonjogi szabályozása mint közfeladat érdekében határozzák meg.Fidesz-közeli rendezvényszervező cég járt jól a „térnyeréssel” a tavaszi vásáron is
Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztban üdvözölte a Magyar-kormány lépését, hangsúlyozta azonban, hogy Budapest egyelőre csak a vagyonkezelést kapta vissza, a tulajdonjogot nem. „Első lépésnek ez is megteszi” – írta a városvezető.