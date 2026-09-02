Magyar Péter: Az önálló Országos Környezetvédelmi Főhatóság létrehozásáról tárgyal szerdai ülésén a kormány

környezetvédelem;kormányülés;Magyar Péter;

2026-09-02 12:49:00 CEST

Emellett a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, egy országos fásítási programról, gyermekvédelmi kérdésekről és a kaszinókoncessziók teljes átalakításáról is szó esik.

Az önálló Országos Környezetvédelmi Főhatóság létrehozásáról is tárgyal szerdai ülésén a kormány – közölte egy szerdai videóban a kormányfő.

Magyar Péter szerint

mintegy negyven napirendi pontot vesznek végig, köztük a környezetvédelmi szankciók korábban bejelentett szigorítását és egy országos fásítási programot is.

A politikus közölte, hogy gyermekvédelmi kérdések, a kaszinókoncessziók teljes átalakítása, több infrastrukturális beruházás, valamint a megváltozott munkaképességűek ellátásának emelése is a kormány elé kerül. A fásítási programról szóló előterjesztést Gajdos László miniszter vitte a kabinet elé.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy éjfél körül ért véget a Manfred Weberrel folytatott munkavacsorája. Mint mondta, jelezte az Európai Néppárt frakcióvezetőjének, hogy a Tisza szívesen csatlakozik az Európai Néppárthoz, de ennek szükséges feltételeként várják a Magyarország ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárását. Megköszönte azt is, Manfred Weber segítséget ajánlott ahhoz, hogy megoldást találjanak arra, hogy Magyarországnak ne kelljen napi egymillió euró bírságot fizetnie a menekültügyi szabályozása és az európai külső határok védelme miatt.

A miniszterelnök szerda este találkozik az Európai Tanács elnökével, itt a legfontosabb téma a következő hétéves uniós költségvetés lesz. Magyarország elvárása, hogy ne csökkenjenek a neki jutó uniós források, maradjanak meg a kohéziós és közös agrárpolitikai támogatások. Magyar Péter azt is mondta, nem szeretnék tovább központosítani a költségvetési eljárást. Azt fogja jelezni, hogy Magyarország elvárja: az eddig Magyarországra kiszabott, általa már csaknem egymilliárd euróra tett bírságot írják jóvá a következő hét évre járó uniós források között. Hozzátette, arra számít, hogy a megbeszélés vitáktól sem lesz mentes, ugyanakkor minden percben, minden nap, minden kérdésben ki fognak állni a magyar érdekek, a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett.