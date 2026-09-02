Magyar Péter: A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz

Európai Néppárt;Manfred Weber;Tisza Párt;

2026-09-02 08:38:00 CEST

A kormánypárt azt követően lép be a pártcsaládba, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni 7-es cikkely szerinti eljárás.

Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, az eddig kiszabott uniós bírság jóváírását pedig az új uniós költségvetés tárgyalásakor fogja kérni – közölte egy szerda reggeli Facebook-posztban a miniszterelnök, miután Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét.

Magyar Péter szerint Manfred Weber segítséget ajánlott ahhoz, hogy megoldást találjanak arra, hogy Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Azt is közölte, hogy a Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Hozzátette: a Tisza-kormány számára a magyar emberek és vállalkozások érdekeinek képviselete a legfontosabb, az uniós döntéshozatalban pedig „senkinek nem adunk biankó csekket”.

A politikus felidézte, Manfred Weberrel arról is beszéltek, mennyi minden változott Magyarországon azóta, hogy már nincsenek közpénzmilliárdokból finanszírozott gyűlöletkampányok. A bejegyzés szerint az Európai Néppárt elnöke azt mondta, bajor politikusként mindig fontos volt számára Magyarország támogatása, és személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat.

Magyar Péter azt is jelezte, hogy szerda este, a kormányülés után António Costát, az Európai Tanács elnökét fogadja Budapesten. Az egyeztetés témája az Európai Unió új hétéves költségvetése és az Európa előtt álló kihívások lesznek.