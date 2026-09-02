Ittas vezetésért elítélték a Real Madrid renitens labdarúgóját

Real Madrid;ittas vezetés;gyermekpornográfia;

2026-09-02 13:31:00 CEST

A Real Madrid középhátvédjét, Raúl Asenciót ittas vezetés miatt elítélték. Véralkoholszintje 0,90 mg/l volt, ami majdnem négyszerese a Spanyolországban megengedett 0,25 mg/l-es határértéknek. Jogosítványát nyolc hónapra felfüggesztették és 14 400 eurós pénzbírságot szabtak ki rá. A futballista a héten kiskorú lányokról készített pornográf fotók és videók terjesztésének ügyében is bíróság elé áll.

Raúl Asenciót, a Real Madrid 23 éves középhátvédjét egy közúti ellenőrzés során szondáztatták meg Gran Cariában: a véralkoholszintje 0,90 mg/l volt, ami majdnem négyszerese a spanyol törvények által megengedett 0,25 mg/l-es határértéknek.

A középhátvéd elismerte tettét, és három nappal később gyorsított eljárásban, San Bartolomé de Tirajanában elítélték. Jogosítványát nyolc hónapra felfüggesztették, emellett 14 400 eurós pénzbírságot szabtak ki rá.

A Transfermarkt által 20 millió euróra taksált védőt a nyáron szívesen eladta volna a Real Madrid, de a játékos nem akart távozni. A bekk jelenleg sérüléssel bajlódik, ezért sem lépett még pályára a szezonban.

Súlyosabb ügyben is gyanúsított

Asenciót másfél éve azzal gyanúsították meg, hogy részt vett kiskorú lányokról készített pornográf fotók és videók terjesztésében. 2023 nyarán több Real Madrid-akadémistával együtt a Kanári-szigeteken töltötte a szabadságát, a futballisták közül állítólag Ferran Ruiz, Juan Rodríguez és Andrés García szexuális kapcsolatba lépett két lánnyal, akik közül az egyik 16 éven aluli volt. A lányok beleegyezése nélkül felvétel készült az aktusról, a videók pedig felkerültek az internetre.

A Marca beszámolója szerint a futballisták szeptember 3-án, 4-én és 7-én állnak bíróság elé. A tárgyalást két rendbeli titokfelfedés, magánélet elleni bűncselekmény, valamint egy rendbeli gyermekpornográfia terjesztése miatt indították. Az ügyészség két év hat hónap és egy nap börtönbüntetést, valamint pénzbírságot kér az érintettekre. Asencio állítólag sem a cselekményekben, sem a felvétel készítésében nem vett részt, de a terjesztésben igen.