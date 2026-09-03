Menekülés a sárkány elől, és az év többi legjobb társasjátéka

verseny;társasjáték;

2026-09-03 12:35:00 CEST

Felnőttként sem kell lemondanunk arról az élményről, amit a társasjátékok adnak. Menekülhetünk a sárkány elől, gyűjthetünk kincseket, de druidaként varázsitalt is főzhetünk, ha éppen erre szottyan kedvünk. A Mensa HungarIQa 2026-ban is tesztelte a kínálatot, és kihirdette az eredményt, szerintük melyek a legjobb, legizgalmasabb játékok.

A társasjátékok népszerűsége a digitális korban is töretlen. Úgy tűnik, nemcsak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is megmaradt az igényük arra, hogy egymással versengve, vagy éppen egymást támogatva kapcsolódjanak ki, kiszakadva egy kicsit a hétköznapokból, egy elképzelt világban éljenek át izgalmas kalandokat. A Mensa HungarIQa Egyesület 2009 óta minden évben meghirdeti versenyét, amelynek érdekessége, hogy nem a játékosok mérkőznek meg egymással, hanem maguk a játékok. A viadalon azok a társasjátékok vehetnek részt, amelyek az adott évben magyar nyelven megjelentek a hazai piacon, és kiskereskedelmi forgalomban bárki számára megvásárolhatók. Idén több mint 200 indulóból állt a mezőny, amelyből első körben nagyjából 90 játékot választottak ki a mensások, majd a tagjaik ezeket tesztelték és véleményezték. A végeredmény tehát az ő véleményüket tükrözi, és a győztesek listája egyáltalán nem jelenti azt, hogy a többi játék ne lenne szórakoztató.

A díjátadó rendezvényen ráhangolódásként a hagyományokhoz hűen Kovács Katalin, a Mensa HungarIQa elnöke beszélgetett Pierrot-val, akit a 80-as években zenészként ismerhettünk meg, de mára a hazai társasjáték-fejlesztés és -kultúra kiemelkedő alakjává is vált, számos saját tervezésű logikai és táblajátékot alkotott meg. Pierrot kifejtette: ma már nem arról szól a piac, mint 10-15 évvel ezelőtt, nevezetesen hogy a társasjátékozás mennyire klassz dolog, hanem hogy minél többet vegyél meg és vigyél haza. Eleinte a gyártók keresték azt az embert, akinek ez a hobbi megfelelő, azonban amint valakinek „megjelenik a szemében a dollárjel", az kezdi foglalkoztatni, hogyan tud minél szélesebb kört elérni a termékével.

A piac a Covid-járvány alatt úgy döntött, hogy a tömegek felé fordul, és a társasjáték fogalma is átalakult: ma már ez nem egy hobbi, hanem termék, ami mindenkinek elérhető.

Ehhez már teljesen másfajta játékok készülnek, mint amik 10-15 évvel ezelőtt megmozgatták a társasozók közösségét. Annak érdekében, hogy minél szélesebb körhöz jussanak el, a gyártók egyre inkább szegmentálnak, és míg korábban a társasjáték szó mindenki számára ugyanazt jelentette, mára markánsan elkülönülnek a különböző típusú játékok.

A beszélgetésen szóba került egy új trend, amely tulajdonképpen egy oximoron: egyre többen játszanak egyedül társasjátékot. Ezt az igényt pedig a gyártók nemcsak úgy igyekszenek kielégíteni, hogy a többszemélyes társasokat akár egyedül is lehet játszani, hanem már kifejlesztettek olyan játékokat is, amelyek dedikáltan egyszemélyesek. Pierrot szerint azonban valójában fordított a logika: nem az igény hívta életre ezeket a játékokat, hanem a gyártók generálják a keresletet, mert ezzel is egy újabb szegmenst tudnak bevonzani a vásárlók körébe, nevezetesen az egyedülállókat.

Ahogyan két évvel ezelőtt, Kovács Katalin idén is rákérdezett: vajon milyen szerepe lehet az AI-nak a társasjáték-fejlesztésben.

Pierrot szerint továbbra sem kell attól tartani, hogy az AI átveszi az emberek szerepét ebben a munkában, méghozzá – nagyon leegyszerűsítve – azért, mert nem tudja, mi is az a társasjáték. Lehet, hogy a mögötte húzódó matematikai összefüggéseket érti, azonban arról fogalma sincs, mit jelent az élmény, amiért társasjátékozunk.

És hogy a mensások idén melyik játékokat ajánlják leginkább a figyelmünkbe? A családi játékok kategóriájában A csodák kertje győzött, a játékban a babiloni függőkertet építik meg a résztvevők, egy csodálatos, 3D-s modell a végeredmény. A legjobb három közé került még a Carnuta, ahol druidákká változunk, varázsfőzeteket készítünk különböző receptúrák alapján, valamint a Makatsu mester, ahol az a cél, hogy megszabaduljunk a nálunk lévő kártyáktól. A haladó játékok kategóriájának győztese az Orloj lett, ez Prága turisztikai látványossága, egy asztrológiai óramű, amit a játékosok mint órásmesterek díszítenek fel. A legjobb három közé került még a Klank! (Katakombák), amelynek volt egy korábbi változata, de ebben a verzióban már a táblát is modulárisan építjük fel, majd a katakombákban haladva begyűjtjük a kincseket, miközben egy sárkány elől menekülünk, valamint a Peaks (Csúcstámadás), amelyben – nem meglepő módon – hegyet mászunk. Ez a játék bár más kategóriába került, de egy kicsit kooperatív is, mert jobb eredményt érhetünk el, ha nemcsak a saját pecsenyénket sütögetjük, hanem a többieket is bevonjuk.

A logikai játékok között a Lidércfény diadalmaskodott, amely a Tetrishez hasonló játékoknak adott új megközelítést. A döntőbe jutott még az Állati kanapécsata, ahol egy macska és egy kutya vitatkozik azon, kinek jusson több hely a kanapén, valamint Az uralkodó, ahol egymás vezérét kell foglyul ejteni, és ehhez különböző képességekkel rendelkező zsoldosokat lehet felfogadni. A kooperatív játékok kategóriáját a Bombairtók nyerte, itt bombaszakértőként el kell döntenünk, melyik vezetéket vághatjuk el, hogy ne robbanjon fel a bomba. Mivel minden játékos más információkkal rendelkezik, mindenkinek saját következtetéseket kell levonni. A legjobb három közé bekerült még az Időhurok, itt mindenkinek egy óra köré kell elhelyeznie a kártyáit, növekvő sorrendben, valamint a Jekyll & Hyde vs. Scotland Yard, amelynek korábbi verziójában még Jekyll küzdött Hyde ellen, de most összefognak azért, hogy megmeneküljenek a rendőrség elől.