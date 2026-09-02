A szexturizmusáról ismert thai faluban kötött ki ma a USS Abraham Lincoln anyahajó, ahová pihenni érkeztek a tengerészek

Pentagon;Thaiföld;prostitúció;Közel-keleti konfliktus;

2026-09-02 11:28:00 CEST

Ma 5000 amerikai tengerész érkezett az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó anyahajó fedélzetén Thaiföld egyik legnépszerűbb turistavárosába – kimerülten, egzaltáltan – a rekordnak számító 200 napnyi tengeri háborús szolgálat után. A thai hatóságok szigorú fellépést ígérnek, amennyiben beindulna a prostitúció az amerikaiak lehorgonyzásával. Az FBI Pattaját, az egykori halászfalut a szexturizmus kedvelt központjaként tartja nyilván.

Ma kötött ki több mint 200 napos közel-keleti szolgálat után Pattajában a USS Abraham Lincoln anyahajó, amit azért kellett elnavigálni a háborús állomáshelyéről, mert megviselte legénységet a rendkívül hosszúra tervezett szolgálat és az ellátás hiányosságaiból (kevés és rossz minőségű ételek, törött WC) fakadóan egyre elviselhetetlenebbé váltak életkörülményeik. Az elégedetlenséget tetézte egypár öngyikossági kísérlet; volt, aki a tengerbe vetette magát. Az utóbbi hetekben egyre több beszámoló látott napvilágot a fedélzeten tapasztalható mentális egészségügyi problémákról. Két katonai szaklap is részletezte, miként süllyedt egyre mélyebbre és vált válságossá a hajón szolgálók katonai-szolgálati morálja. Így a Pentagon a további bajok elkerülése érdekében lépnie kellett.

Az anyahajó érkezésének hírére a thai hatóságok látványos intézkedésekbe kezdtek attól tartva, hogy beindul a szexipar a frusztráltan érkező tengerészek állomásoztatásával, ahová pihenni érkezik mintegy 5000 megfáradt katona.

Thaiföldön tilos a szexuális szolgáltatás, miközben titkon persze a gazdaság fellendülésében reménykednek a helyiek.

A rendőrség további járőröket vezényelt Pattaja fő strandja és éjszakai szórakozónegyede környékére. A hétvégi razziák során már 40–50 embert vettek őrizetbe prostitúció gyanújával. A hajó a közeli Laem Chabang kikötőjében áll majd meg, két kísérő haditengerészeti hajóval együtt.

„Mindent megteszünk, amit csak tudunk, de nem lesz könnyű dolgunk” – mondta hétfőn Anek Srathongyoo, Pattaja rendőrfőnöke. Hozzátette: a szexmunkások a hatóságokat kijátszva próbálnak majd ügyfelet keresni maguknak, márpedig ezt meg kell akadályozniuk.

Annak ellenére, hogy Thaiföldön tilos a prostitúció, és jellemzőek a hatósági razziák, a szexipar virágzik a turisztikai központokban, Bangkokon kívül számos kisebb-nagyobb városban, így Pattajában is.

A városka egykor halászfalu volt, amely részben azután alakult át turisztikai központtá, hogy a vietnámi háború idején az amerikai katonák körében népszerű pihenőhely lett. R&R spot-nak is nevezik (rest&recreation – hely a pihenésre és a szórakozásra).

A Lincoln novemberben hagyta el San Diegó-i bázishelyét, hogy onnan a Közel-Keletre hajózzon az amerikai elnök utasítására, miután Trump belevágott az Irán elleni „háborúba”. Amilyen egyszerű volt az inváziót megkezdeni, olyan komplikált most befejezni, s egyelőre nemcsak patthelyzet alakult ki a tárgyalások megakadásával, de újabb támadást indított az Egyesült Államok a betörhetetlen közel-keleti nagyhatalommal szemben, amelyik nem hagyta válasz nélkül az akciót. A katonák fizikai és erkölcsi állapotának és a kialakult áldatlan helyzetnek a rendezése a Lincolnon a háború állása ellenére nem tűrt további halasztást.

Pattaja polgármestere, Poramase Ngampiches szerint egy-egy amerikai katona naponta 1000–3000 bahtot (30–90 dollárt, 9000-28 ezer forintnak megfelelő összeget) költhet el, attól függően, hogy mennyi időt tölt a városban, illetve ott tölti-e az éjszakát. A partraszállási engedélyeket általában szakaszosan adják ki, így nem minden katona hagyja el egyszerre a hajókat. a polgármester viszont nem árult zsákbamacskát: „Rövid távon mindenképpen segítenie kell Pattaja gazdaságának élénkítésében” – mondta Poramase.

Pattaja prostitúciós és szexturisztikai ipara olyan jelentőssé vált, hogy az FBI, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda egy évtizeddel ezelőtt a várost „a világ egyik vezető szexturisztikai célpontjaként” írta le.

Így aztán egyáltalán nem tűnik véletlennek, miért is került hadvezetés célkeresztjébe az egykori halászfalu. Ahol több mint 300 000 szálláshely található, de nyilvánvaló, hogy Bangkokot sem vetik majd meg a katonák.

Az egészségügyi és biztonsági kockázatok, a szexuális kizsákmányolás, valamint a szexuális úton terjedő betegségek terjedése miatt aggódik Pipatpong Fakfare, a bangkoki egyetem Bölcsészettudományi és Turizmusmenedzsment Iskolájának docense, nyilatkozott erről a BBC-nek. Hozzátette, a helyzetet súlyosbítják a Lincoln fedélzetéről érkező öngyilkossági kísérletek és a katonák stresszes állapotáról szóló hírek.