Nemzetközi magyar filmek Velencében

Velencei Filmfesztivál;

2026-09-02 21:18:00 CEST

A hivatalos velencei fesztivál programot Danny Boyle, a Giornate degli Autori (Venice Days) nevű párhuzamos szekciót Horvát Lili új alkotása nyitja meg ma a Lidón.

Új szelek fújnak a Nemzeti Filmintézetnél, legalábbis, ami a kommunikációt illeti: még azoknak a magyar művészeknek is drukkolnak, akik nem az intézmény támogatásával hozták létre legújabb alkotásaikat.

– Kollégáink ismét az élvonalban mutathatják meg a világnak történeteinket, képeinket és gondolatainkat. Az erős magyar részvétel jelentőségét tovább növeli, hogy a meghívott filmek különböző finanszírozási háttérrel készültek, mindez a magyar filmes tehetség és kreativitás átütő erejének megmutatkozása – mondja Ugrin Julianna, ideiglenes igazgatósági tag, producer az intézmény lapunknak eljuttatott közleményében.

Az első napon mutatkozik be az NFI támogatásával, de széles nemzetközi koprodukcióban készült Horvát Lili új filmje, A jegyzeteim a Marsról. A Giornate degli Autori (Venice Days) nevű párhuzamos szekciót nyitó mű létrehozásában osztrák, francia, német, bosnyák, montenegrói es amerikai producerek is részt vettek. A romantikus dráma gyártója a Poste Restante, magyar producere Csernátony Dóra és Horvát Lili.

Magyar-olasz koprodukcióban készült a fesztivál Venezia Spotlight szekciójában bemutatkozó Földszint, ez lesz Reisz Gábor negyedik mozifilmjének a világpremierje. A Tompa Ádám főszereplésével látható tragikomédia, mely a magyar közönyt mutatja meg egy társasházi nap alatt, részben közösségi finanszírozásból valósulhatott meg, magyar vezető producere Berkes Juli, A rendező-producer páros előző filmje, a Magyarázat mindenre a velencei fesztivál Orizzonti kategóriájának fődíját nyerte el 2023-ban. Most Reisz közönségdíjat kaphat, a Spotlight szekcióban ugyanis a nézők szavaznak a szekció elismeréséről.

Mundruczó Kornél Place to Be című legújabb nezetközi filmje nagypályás szereposztással, Pamela Anderson, Ellen Burstyn, Taika Waititi és Murray Bartlett főszereplésével készült. Az amerikai-ausztrál-szingapúri-indiai-kanadai koprodukcióban megvalósult dráma történetét a rendező állandó alkotótársa, Wéber Kata írta, magyar pénz nincs benne – csak tehetség.

Mundruczó Kornél új flmjének világpremierje a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Venice Open – Fiction, versenyen kívüli programjában lesz.

Magyar kötődésű alkotásból azonban ezzel még nincs vége a sornak. Elizabeth Chai Vasarhelyi félig magyar, félig kínai rendező és férje, Jimmy Chin Everest: The Other Side című dokumentumfilmjét szintén a Venice Open szekcióban vetítik. Az amerikai National Geographic produkciója az elit síhegymászók, Jim Morrison és Hilaree Nelson expedícióját követi nyomon, akik az Everest északi falának közvetlen útvonalát készülnek megmászni, majd végül lesíelni. Az utóbbi vállalkozás sporttörténeti jelentőségű siker lenne. Vajon sikerült? Ha valaki éppen nem jár Velencében, később a Disney+ streaming csatornán pótolhatja a művet.

Az Orizzonti versenyprogramban lesz először látható a javarészt magyar filmesek közreműködésével készült magyar-angol-amerikai koprodukció, a Tesztpálya (Test Track). A rövidfilm rendezője Lydia Cornett, aki New York-i dokumentumfilmesként Fulbright-ösztöndíjasként érkezett Magyarországra, ahol Kiss Viki Réka és Patricia D’Intino producerekkel valósította meg legújabb alkotását.