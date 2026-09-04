A harmadik világháború már megkezdődött

hibrid hadviselés;orosz-ukrán háború;

2026-09-04 06:00:00 CEST

Állami terrorizmust kiáltott azonnal Vlagyimir Putyin, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztette a nemzetközi légitársaságokat, a biztosítókat és a külföldi kormányokat, hogy kerüljék el az orosz légteret, mert az ukrán drónok egyre veszélyesebbé teszik az orosz égboltot. Oroszország légtere mostantól „de facto zárva lesz”, mondta az ukrán elnök, hangsúlyozva, hogy az „orosz eget az Oroszország által kirobbantott háború zárja le”.

Putyin azt felelte: ne kételkedjen senki, hogy Oroszország megtalálja a megfelelő választ, ha egy „ilyen tragédia” bekövetkezne.

A „tragédia” viszont már bekövetkezett. Az ukrán elnök figyelmeztetése ugyan azt jelzi, hogy Kijev az elkövetkező időszakban fokozni fogja az orosz hadigépezet háttérországát biztosító létesítmények támadását, gyökeres változást ez már nem jelent.

Az orosz hatóságoknak valójában már régen be kellett volna tiltaniuk a légiközlekedést az ukrán drónok hatósugarán belül, azaz Oroszország európai területén.

Az ukrán dróncsapások hónapok óta egyre több gondot okoznak a Kremlnek, az orosz polgári repülés folyamatosan akadozik az ukrán drónfelhők miatt. Ez nemcsak bosszúságot, hanem óriási veszteségeket is jelent mind az orosz, mind a nemzetközi légitársaságoknak. Az ukrán drónok hatósugara folyamatosan nő, de 1500–2000 kilométer lévén az ázsiai területeket egyelőre nem veszélyeztetik; az összességében mintegy 7000 kilométer hosszú orosz területre azonban rendre behatolnak.

Ha a Kreml felelősen viszonyulna legalább saját állampolgárai biztonságához, akkor az európai reptereket, köztük a moszkvaiakat üzemen kívül helyezné. Nyilván ez kimondatlanul is annak az új valóságnak a beismerését jelentené, amelyet váltig tagadni és leplezni próbál a Putyin-rezsim:

Oroszország háborúja elérte Oroszországot, a fagyi visszanyalt, a különleges hadművelet háborúként lett az orosz valóság része.

Zelenszkij mégis komoly politikai, diplomáciai kockázatot is vállalt a bejelentésével, annak ellenére, hogy a Nyugat támogatja az ukrán önvédelmi háborút, az oroszországi mélységi ukrán dróncsapásokat pedig az önvédelem részének tekinti.

Az ukrán elnök hangsúlyozta ugyan, hogy Ukrajna nem a polgári repülést akarja fenyegetni, de azt is elmondta, hogy a Moszkvába, Szentpétervárra vagy más nagyobb csomópontokba járatokat üzemeltető légitársaságoknak figyelembe kell venniük az orosz égbolton lévő drónok kockázatát. És ez a kockázat valóban egyre nagyobb a polgári légiközlekedés számára is.

Azt még az orosz ellenzéki médiának nyilatkozó orosz szakértők is elismerik, hogy Ukrajnának joga van ezekhez a dróntámadásokhoz. Az ukrajnai légtér évek óta zárva van a polgári repülés számára, sőt az orosz rakéta- és dróntámadások már a földi közlekedési infrastruktúrát is egyre gyakrabban veszik célba. E jogos kölcsönösségen túlmenően Ukrajnának azért is jogában áll bármely orosz repülőteret célba venni, mert ezeknek a radarjai és más biztonsági berendezései az orosz légvédelem részei, tehát katonai célpontok is.

Hogy mégis miért kockázatos Zelenszkij bejelentése? Ha az orosz repülőterek leállnak, a légitársaságok több millió dolláros veszteséget szenvednek el: az ukrán és orosz légtér elkerülése nemcsak iszonyatosan költséges, hanem időigényes is.

Most, amikor a tengeri fuvarozást ellehetetleníti a Hormuzi-szoros lezárása, a Fekete-tengeren pedig az orosz–ukrán légicsapások akadályozzák a gabonaszállítást, egy újabb közlekedési zavar globális kockázatokkal jár.

Napról napra nyilvánvalóbb, hogy Oroszország ukrajnai háborúja nem csak az érintettek területén teremt új valóságot. A világ általában a harmadik világháborútól, a fegyveres konfliktus eszkalációjától tart, de ami történik, az már egy újfajta harmadik világháború. A Fekete-tenger járhatatlan, a NATO keleti szárnyán hovatovább drónok és drónmaradványok potyognak az égből, orosz szabotázsakciók és választási beavatkozások sorával küzdenek európai uniós államok.

Putyin állami terrorizmusról beszél az orosz légteret érő válaszfenyegetés miatt, de az igazi állami terrorizmus az ő ukrajnai háborúja és a hovatovább egész Európát fenyegető hibrid háborúja.