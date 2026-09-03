Meghalt Martos Győző 34-szeres válogatott labdarúgó

Ferencváros;labdarúgás;magyar válogatott;gyász;MLSZ;Martos Győző;

2026-09-03 17:30:00 CEST

Életének 77. évében elhunyt Martos Győző 34-szeres válogatott labdarúgó, aki két világbajnokságon szerepelt.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) honlapján emlékeztetett, a budapesti születésű Martos Győző a Ferencváros és a Bp. Volán SC hátvédje volt. Az FTC saját nevelésű futballistája nyolc idényen át szerepelt az NB I-ben, összesen 16 évig tartozott a klub kötelékébe, és egy bajnoki, valamint négy Magyar Népköztársasági Kupa-aranyérmet nyert, illetve játszott a Dinamo Kijev elleni, 1975-ös KEK-döntőben.

Már 32 éves volt, amikor a belga Waterschei csapatához igazolhatott, ahol 1984-ig, egészen a visszavonulásáig futballozott, és 1982-ben kupagyőzelmet ünnepelhetett.

A magyar válogatottban 1977 és 1983 között játszott 34 mérkőzést, tagja volt az 1978-as argentínai, valamint az 1982-es spanyolországi világbajnokságon szerepelt csapatnak.

Az 1975/76-es idény végén átvehette a Toldi-vándordíjat, 1981-ben pedig bekerült a Ferencváros örökös bajnokai közé.

Miután befejezte pályafutását, sportvezetőként maradt a sportágban: 1984 és 1991 között a Volán SC ügyvezető elnöke, 1990 és 1998 között a Budapesti Labdarúgó Szövetség elnöke, 1991 és 1992 között a Volán FC elnöke volt, később, egészen haláláig az MLSZ szövetségi ellenőreként tevékenykedett.

Martos Győzőt a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Ferencváros saját halottjának tekinti.

A Martos Győző utolsó válogatott meccsén készült összefoglaló