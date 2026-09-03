Több helyszíni sportközvetítést ígér és három sportos podcastet indít a Network4

televíziózás;sportos;

2026-09-03 14:15:00 CEST

Az eddigieknél több helyszíni sportközvetítést ígér, továbbá három sporttémájú podcastet indít a Network4 Media Group – jelentette be Borsány-Gyenes András, az igazgatótanács elnöke az idén 20 éves médiacég csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Az évforduló alkalmából szombattól teljesen új arculattal jelentkeznek a csatornák, bővítik a műsorkínálatot, saját gyártású produkciókat készítenek és új sorozatokat is indítanak – jelentette ki a TV4, a STORY4, a GALAXY4, a MAX4 és a FILM4 szórakoztató csatornákat, az ARENA4 és a MATCH4 sportcsatornákat, továbbá a NET4+ streaming platformot működtető médiavállalkozás elnök-vezérigazgatója.

Borsány-Gyenes András hozzátette, céljuk, hogy olyan minőségi műsorokat nyújtsanak a nézőknek, amelyek a kereskedelmi és a közszolgálati televíziózás között helyezhetők el, és mentesek az úgynevezett trash tartalmaktól.

A sportcsatornákra kitérve elmondta, hosszú távon rendelkeznek a labdarúgó Premier League, a Bundesliga, a Serie A, a MotoGP, a Superbike, a NASCAR, az NFL, az ATP, a WTA, az UFC és az Indycar sportjogaival.

Céljuk, hogy a jelentősebb sporteseményekről az eddigieknél is többször jelentkezzenek helyszíni beszámolókkal. Példaként a Liverpool átlagosan közel 300 ezres nézettséget hozó Premier League találkozóit, az NFL európai meccset, valamint a Superbowl-t említette. Kiemelte, fontos, hogy öltözői hangulatot varázsoljanak a képernyőre, ezáltal növelve a hitelességet, a stúdióbeszélgetések során pedig egyszerre legyenek szakszerűek és szórakoztatóak. Három sportos podcastet is indítanak, labdarúgás, motorsport és amerikaifutball témakörben.

Borsány-Gyenes András hangsúlyozta: hétfőtől jelentősen megújul a Network4 streamingszolgáltatása is, amelyeken az exkluzív sporttartalmakon túl több ezer órányi sorozatot és filmet tesznek elérhetővé az amerikai és európai stúdiók kínálatából, a családok minden tagjának.

„A Network4 médiacsoport 20 éve van jelen a piacon, de most ismét szintet szeretnénk lépni. A célunk, hogy lineáris tévécsatornáink és a streamingszolgáltatás egy olyan, otthonos világot teremtsen a mindennapokban, ami mégis új, friss, és emellett minőségi alternatívát kínál az egyre zajosabb médiatérben” – fogalmazott a brandváltásról az elnök-vezérigazgató.

A sajtótájékoztatón elhangzott még, hogy a népszerű műsorvezető, Borbás Marcsi is csatlakozik a céghez, aki többek között az Elgurulva című országjáró és kerékpáros műsorral jelentkezik, amelyben Márfi Márk műsorvezető társával a potenciális turisztikai látványosságokat mutatják be kerékpáron közlekedve.