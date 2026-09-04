Hadházy Ákos: Az új kormány kommunikációjában is megjelenik a hazudozás és a mellébeszélés, ha nem árulja el, ki az egyik helyettes államtitkára

helyettes államtitkár;Hadházy Ákos;élő környezetért felelős minisztérium;

2026-09-04 09:48:00 CEST

Szerinte valószínűbb, hogy a tárca nem mond igazat, és nem akarja beismerni, hogy a miniszter sem mondott igazat arról, Kolesár Gergely lett-e a hulladékgazdálkodási rendszerért felelős helyettes államtitkár.

Nem derül ki a környezetvédelmi minisztérium válaszából, hogy az egyes helyettes államtitkároknak pontosan mi a feladat- és hatáskörük - írta pénteki Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

A korábbi országgyűlési képviselő közérdekű adatigénylésére a tárca azt közölte, hogy a helyettes államtitkárok számára „feladat- és hatásköri leírás nem készült”, mert ezt a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg, ugyanakkor ilyen szabályzat jelenleg nincs.

Hadházy Ákos ebből két lehetőséget vezetett le. Az egyik, hogy valóban nincs pontosan meghatározva, melyik helyettes államtitkárnak mi a dolga, amit a minisztériumon belüli káosz jelének tartana. A másik lehetőségnek azt tartja, hogy a tárca nem mond igazat, és csak nem akarja beismerni, hogy a Gajdos László miniszter sem mondott igazat.

Utóbbit azért tartja fontosnak, mert korábban azt kifogásolta, hogy a Mol volt vezető jogásza, Kolesár Gergely lett-e a Mohu koncesszióval érintett hulladékgazdálkodási rendszerért felelős helyettes államtitkár. Hadházy Ákos állítása szerint a miniszter erre reagálva azt mondta, hogy nem erről van szó. A két lehetőség közül azt tartja valószínűbbnek, hogy a minisztérium nem mond igazat, és nem akarja beismerni, hogy a miniszter sem mondott igazat. Hadházy szerint ha ez a második eset igaz, akkor az azt jelenti, hogy az új kormány kommunikációjában is megjelenik a hazudozás és a mellébeszélés.

A bejegyzésben arra is kitért, hogy a miniszterelnök előző nap bejelentette: a kritikák hatására felülvizsgálják a teljes Mohu-s hulladékgazdálkodási rendszert. Hadházy Ákos ezt jó hírnek nevezte, és azt írta, józan ésszel ebbe belegondolva ennek csak egyetlen eredménye lehet: a Mohu koncesszió felmondása.

Éppen ezért tartja lényegesnek, hogy a vizsgálatért felelős helyettes államtitkár a Mol vezető jogásza volt-e korábban. A korábbi képviselő azzal zárta a posztját, felmerül a kérdés, hogy korábbi molos vezető jogászként új tisztségében kinek az érdekeit képviseli: a mieinket vagy a Mol-ét.