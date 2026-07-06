Gajdos László: Kelemen Ágnes lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár

A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban is dolgozott, célja a magyarországi klímastratégia megerősítése lesz, és hogy válaszokat adjon a vízhiány kihívásaira.