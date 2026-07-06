A környezetvédelmi tárca vezetője az önkormányzatokkal együtt akarja korszerűsíteni, európaivá tenni az állatok gyakran méltatlan körülmények között tartását.
Gajdos László minisztériumának indoklása szerit Magyarország jelenleg Közép-Kelet-Európa egyetlen olyan országa, amely csupán részleges tilalmat alkalmaz a vadállatok cirkuszi szerepeltetésére.
A élő környezetért felelős miniszter szerint a legjobb kezekben lesz a kelet-magyarországi állatkert jövője.
A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban is dolgozott, célja a magyarországi klímastratégia megerősítése lesz, és hogy válaszokat adjon a vízhiány kihívásaira.
Az Orbán-kormány Agrárminisztériumának volt főosztályvezetője az új, Élő Környezetért Felelős Minisztériumban a természetvédelemért és az állatjólétért lesz felelős.
Sipos Katalin több mint húsz éve dolgozik a természeti értékek védelméért.