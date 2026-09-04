tél;Magyarország;Balaton;Velencei-tó;aszály;

2026-09-04 10:58:00 CEST

Kivégezte a Velencei-tavat az aszály, ha a tél is száraz, a Balaton lehet a következő

Gyakorlatilag megszűnt a Velencei-tó mint fürdőhely aszály miatt. Ha a jövő nyár is ilyen lesz, eltűnhet a térképről a második legnagyobb tavunk.