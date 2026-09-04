Kivégezte a Velencei-tavat az aszály, ha a tél is száraz, a Balaton lehet a következő

A helyiek értetlenek, dühösek, sokan a katasztrófaturista médiát hibáztatják a helyzetért. Közben a Balatonnál is hasonló folyamatok indultak be, mint korábban a Velencei-tavon.
Videóriport pusztulással.
tél;Magyarország;Balaton;Velencei-tó;aszály;
2026-09-04 10:58:00 CEST
A helyiek értetlenek, dühösek, sokan a katasztrófaturista médiát hibáztatják a helyzetért. Közben a Balatonnál is hasonló folyamatok indultak be, mint korábban a Velencei-tavon.
Videóriport pusztulással.
Emellett címzetes főügyészi cím, valamint legalább főosztályvezető ügyészi illetmény jár neki.