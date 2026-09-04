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Kivégezte a Velencei-tavat az aszály, ha a tél is száraz, a Balaton lehet a következő

Gyakorlatilag megszűnt a Velencei-tó mint fürdőhely aszály miatt. Ha a jövő nyár is ilyen lesz, eltűnhet a térképről a második legnagyobb tavunk. 

A helyiek értetlenek, dühösek, sokan a katasztrófaturista médiát hibáztatják a helyzetért. Közben a Balatonnál is hasonló folyamatok indultak be, mint korábban a Velencei-tavon. 

Videóriport pusztulással.

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