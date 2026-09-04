Lannert Judit: Az Erasmus visszatérhet a korlátozással érintett 21 magyar egyetemre

oktatás;Erasmus+ program;Lannert Judit;

2026-09-04 13:07:00 CEST

A 2026/2027-es tanévre már mind a 21 érintett intézmény rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal.

A korlátozással érintett 21 magyar egyetem ismét bekapcsolódhat az Erasmus programba – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter egy pénteki Facebook-posztban.

Lannert Judit azt írta, az érintett intézmények már rendelkeznek érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026/2027-es tanévre. A magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett annak érdekében, hogy a program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára.

A miniszter úgy fogalmazott, ezzel ismét megnyílhatnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei az érintett hallgatók előtt. Hangsúlyozta azt is, hogy a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási együttműködésben van. Bejegyzését azzal zárta, hogy a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata.