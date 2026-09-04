Lannert Judit: Az Erasmus visszatérhet a korlátozással érintett 21 magyar egyetemre

A korlátozással érintett 21 magyar egyetem ismét bekapcsolódhat az Erasmus programba – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter egy pénteki Facebook-posztban.
Lannert Judit azt írta, az érintett intézmények már rendelkeznek érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026/2027-es tanévre. A magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett annak érdekében, hogy a program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára.
A miniszter úgy fogalmazott, ezzel ismét megnyílhatnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei az érintett hallgatók előtt. Hangsúlyozta azt is, hogy a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási együttműködésben van. Bejegyzését azzal zárta, hogy a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata.