Póráz nélkül is sétáltathatók lesznek a segítő kutyák

Magyar Közlöny;segítő kutyák;póráz;

2026-09-04 12:22:00 CEST

Ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés.

Póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg.

Az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét, önálló életvitelének elősegítését előmozdító, speciálisan képzett állatok, ezért már jelenleg is több területen – így az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében – eltérő szabályok vonatkoznak rájuk.

Az állatok jólétére tekintettel és a gazdáikkal folytatott együttműködés javítása érdekében indokolt könnyíteni azokon a feltételeken, amelyek meghatározzák, hogyan lehet vezetni a kutyákat közterületén.

A vonatkozó szabályok alapján belterület közterületén – kivéve a kutyafuttatók területét – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen csak olyan személy vezetheti a kutyát, aki képes az irányítására, kezelésére és féken tartására. A kormányrendelet alapján a vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző és személyi segítő típusú segítő kutya mostantól vezethető póráz nélkül, ha rajta világosan felismerhető a kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti megkülönböztető jelzés.

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.