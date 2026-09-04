Kilenc tanút már meghallgatott a NAIH a Tisza Világ ügyében

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) kilenc tanút már meghallgatott a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens ügyében – derült ki Péterfalvi Attila, a hatóság elnökének Népszavának adott válaszából.
További három tanú írásbeli meghallgatása pedig folyamatban van. Emellett két további tanú meghallgatása is szükségessé válhat. A hatóság közlése szerint a 150 napos ügyintézési határidő ebben az ügyben még nem telt le.
A Visszhang-incidens ügyében ennél is előrébb tart az eljárás. A NAIH lefolytatta a tervezett tanúmeghallgatásokat, és az ügy a tényállás tisztázását követő végső szakaszába lépett. Jelenleg az iratok ismertetése, valamint az ügydöntő határozat előkészítése zajlik.
A hatóság ugyanakkor még nem közölt konkrét döntési dátumot. Az iratok ismertetését követően az adatkezelő nyilatkozatokat és indítványokat tehet, ezek beérkezéséig pedig az eljárási határidő nyugszik.
Ha ezek alapján nem lesz szükség további bizonyításra, a NAIH szerint várhatóan egy hónapon belül kiadhatják a határozatot.