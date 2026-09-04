Kilenc tanút már meghallgatott a NAIH a Tisza Világ ügyében

döntés;Péterfalvi Attila;Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;Tisza Világ;

2026-09-04 17:14:00 CEST

A Visszhang-adatbázis ügyében már a határozat előkészítésénél tart a hatóság. A NAIH szerint, ha nem lesz szükség újabb bizonyításra, akár egy hónapon belül megszülethet a döntés – tudta meg a Népszava.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) kilenc tanút már meghallgatott a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens ügyében – derült ki Péterfalvi Attila, a hatóság elnökének Népszavának adott válaszából.

További három tanú írásbeli meghallgatása pedig folyamatban van. Emellett két további tanú meghallgatása is szükségessé válhat. A hatóság közlése szerint a 150 napos ügyintézési határidő ebben az ügyben még nem telt le.

A Visszhang-incidens ügyében ennél is előrébb tart az eljárás. A NAIH lefolytatta a tervezett tanúmeghallgatásokat, és az ügy a tényállás tisztázását követő végső szakaszába lépett. Jelenleg az iratok ismertetése, valamint az ügydöntő határozat előkészítése zajlik.

A hatóság ugyanakkor még nem közölt konkrét döntési dátumot. Az iratok ismertetését követően az adatkezelő nyilatkozatokat és indítványokat tehet, ezek beérkezéséig pedig az eljárási határidő nyugszik.