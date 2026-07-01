Tisza Világ: tanúmeghallgatások miatt is meghosszabbodhat a NAIH vizsgálata

adatvédelem;tanúmeghallgatás;NAIH;applikáció;Tisza Világ;

2026-07-01 14:55:00 CEST

Az ügyintézési határidő jelen pillanatban „nyugszik”. A törvényben meghatározott 150 napból eddig 80 nap telt el.

Várható tanúmeghallgatások miatt is meghosszabbodhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálata a Tisza Világ applikációt, valamint a Tisza Párt „Visszhang” elnevezésű adatbázisát érintő adatvédelmi incidensek ügyében – tudta meg a Népszava. Péterfalvi Attila NAIH-elnök lapunknak küldött tájékoztatása szerint jelenleg mindkét eljárásban az ügyintézési határidő „nyugszik”.

A Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidenssel kapcsolatos hatósági eljárásban az Adatkezelő válaszolt a NAIH korábbi tájékoztatásában említett tényállást tisztázó végzésére. A Hatóság a beérkezett nyilatkozatokra tekintettel szükségesnek látta a körülmények további vizsgálatát, ezért egy újabb tényállás tisztázó végzéssel kereste meg az Adatkezelőt.

Az ügyintézési határidő jelen pillanatban „nyugszik”. A törvényben meghatározott 150 napból eddig 80 nap telt el.

Mivel a beérkező nyilatkozatok értékelése alapján további eljárási cselekmények – így különösen tanúmeghallgatások – valószínűsíthetően szükségesek lesznek – írta Péterfalvi Attila –, az ügyintézési határidő tovább hosszabbodhat.

A Tisza Párt „Visszhang” elnevezésű adatbázisát érintő adatvédelmi incidens miatt indult eljárásban a NAIH az elmúlt időszakban tanúmeghallgatást tartott.

Ebben az ügyben is az Adatkezelő nyilatkozatára vár a hatóság, így az ügyintézési határidő folyása jelenleg szintén nyugszik. Ez az eljárás ugyanakkor már a végstádiumához közelít az alaphatáridőt tekintve: a 150 napos ügyintézési határidőből jelenleg már 145 nap telt el.

Tekintettel arra, hogy ebben az ügyben is további eljárási cselekmények, köztük újabb tanúmeghallgatások valószínűsíthetően szükségesek lesznek – jelezte Péterfalvi –, itt is várható az ügyintézési határidő hivatalos meghosszabbítása.