Gyújtogató sajtófotósokat ítéltek börtönbüntetésre Németországban

Németország;Sajtófotó;szándékos gyújtogatás;

2026-09-04 13:39:00 CEST

Így akartak exkluzív fényképeket készíteni.

Többrendbeli gyújtogatás miatt a dessaui tartományi bíróság szabadságvesztésre ítélt két sajtófotóst Németországban – írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Az indoklás szerint

üresen álló épületekben, erdőterületeken és mezőgazdasági földeken gyújtottak tüzet azért, hogy exkluzív felvételeket készíthessenek a tűzoltóság bevetéseiről, amelyeket később értékesíteni akartak.

A szabadúszó fotósként dolgozó 23 és 33 éves férfiak 2025 júliusa és szeptembere között Bitterfeld-Wolfen térségében és környékén követtek el gyújtogatásokat.

Az idősebb férfit hatrendbeli gyújtogatás miatt egy év 11 hónap szabadságvesztésre ítélték. A tárgyalás során egyezség született közte és a bíróság között, ennek keretében a vádpontokat nagyrészt elismerte. A fiatalabb férfit hétrendbeli gyújtogatás miatt hat év nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték. Az ítéletek még nem jogerősek. Az ügyészség eredetileg összesen 17 rendbeli gyújtogatással vádolta a két fotóst. A bíróság közlése alapján a tüzek jelentős, több százezer eurós anyagi kárt okoztak.

A vádirat szerint

tetteik végrehajtása során azt a lehetőséget is elfogadták, hogy a beavatkozó tűzoltók megsérülhetnek.

A tüzeket úgy okozták, hogy a lángok gyors terjedéssel nehezítsék az oltási munkálatokat.

A két férfit 2025 szeptemberében egy használaton kívüli vasútállomás épületében keletkezett tűznél rendőrök érték tetten.