Hétfőn temetik Ratko Mladićot, forrong a volt Jugoszlávia

Szerbia;temetés;Ratko Mladic;Aleksandar Vučić;

2026-09-04 10:51:00 CEST

Az uniós figyelmeztetések ellenére katonai tiszteletadással fogadták Belgrádban Ratko Mladić Hágából csütörtökön kormánygéppel hazaszállított holttestét. A srebrenicai mészáros tiszteletére rendezett megemlékezések miatt forrnak az etnikai indulatok a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaságban.

Végső kívánságának megfelelően a belgrádi Topčider temetőben, az 1994-ben 23 évesen apja pisztolyával öngyilkosságot elkövető lánya, Ana mellett hétfőn helyezik örök nyugalomra a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt tábornokot, a boszniai szerb hadsereg volt parancsnokát.

Bár Belgrádban felmerült a háborús bűnös állami temetésének ötlete, úgy tűnik, ettől visszatáncolt Aleksandar Vučić rezsimje, miután az Európai Unió bővítési biztosa, Marta Kos nyíltan figyelmeztette Belgrádot, hogy a háborús bűnösök dicsőítése ellentétes az alapvető európai értékekkel, és annak nincs helye sem az Európai Unióban, sem azokban az országokban, amelyek csatlakozni szeretnének a közösséghez. Hangsúlyozta: reméli, hogy a belgrádi kormány tisztában van azzal, mi forog kockán.

Az októberi választásokra készülő Aleksandar Vučić köztes és kétes megoldást talált a kecske is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon szellemében.

A szerb elnök még a kormánygép érkezése előtt közölte, hogy az állam logisztikai és szállítási segítséget nyújt a családnak, valamint gondoskodik a közrend és a biztonság fenntartásáról, mert a nyilvános búcsúztatáson a hatóságok több tízezer ember részvételével számolnak.

Az elnök közlése szerint az erre vonatkozó becsléseket a polgári és a katonai biztonsági és hírszerző szolgálatok, a BIA, VBA és a VOA, valamint a belügyminisztérium készítette el.

A szerb sajtóban megjelent információk szerint mind a búcsúztatás, mind a temetés nyilvános lesz, és vélhetően valóban tömegek fognak részt venni.

A tervek szerint a megemlékezést szeptember 5-én, szombaton délben tartják a belgrádi Hadsereg Házában (Dom Vojske), a temetésre pedig hétfőn kerül sor. Mladić holttestét hétfőn délelőtt felravatalozzák a belgrádi Szent Lukács-templomban, ahol az emberek leróhatják kegyeletüket. A gyászszertartás fél egy körül kezdődhet, ezután indul a menet a Topčideri temetőbe. Ez a temető nem a szerb nép „nagyjainak” hagyományos nyughelye, de Mladić nem a szerb kormány döntése miatt nem kap díszsírhelyet az újbelgrádi Új-temetőben (Novo groblje), hanem azért, mert végső kívánságát tiszteltben tartják.

Ha hivatalosan nem is állami temetés lesz, a holttest fogadtatása és a búcsúztatás, temetés körülményei mégis azt jelzik- Vučić és kormányzata nemzeti hősnek tekinti a srebrenicai mészárost.

A holttestet kormányzati gép szállította, a szerb igazságügyi miniszter, Nenad Vujić kíséretében. A belgrádi Nikola Tesla repülőtéren katonai tiszteletadással fogadták, a szerb zászlóval letakart koporsót a Szerb Hadsereg hat katonája vette át, majd rendőri kísérettel a belgrádi Katonaorvosi Akadémiára (VMA) szállították..

A 84 éves korában elhunyt, a bosnyákok és horvátok ellen népirtást folytató háborús bűnös temetése a szerbiai közvéleményt is megosztja, Horvátországban is indulatokat kelt, de Bosznia-Hercegovinában tiltakozások sorát szülte máris. Andrej Plenković horvát miniszterelnök figyelmeztette a belgrádi vezetést, hogy ha Szerbia Ratko Mladićot a legmagasabb állami és katonai tiszteletadás mellett temeti el, azzal gyakorlatilag maga előtt zárja be az Európai Unió ajtaját.

A volt tábornok augusztus 27-én bekövetkezett halála óta a boszniai Szerb Köztársaság több településén megemlékezéseket tartottak az ott lakó szerbek, miközben a Bosznia-hercegovinai Föderációban és az áldozatok szervezeteinek részéről tiltakozást váltott ki Mladić nyilvános dicsőítése

Az egykori boszniai szerb katonai vezető halála óta feljelentések ezrei érkeztek a bosznia-hercegovinai ügyészséghez háborús bűnös dicsőítésének gyanúja miatt. Srebrenicában a hatóságok az etnikai feszültségek miatt megtiltották a korábban bejelentett összejöveteleket.A Bosznia-Hercegovinai Szociáldemokrata Párt (SDP BiH) már augusztus 28-án több vezető boszniai szerb politikus, köztük Milorad Dodik volt boszniai szerb elnök ellen is feljelentést tett a Ratko Mladić halálát követően tett kijelentéseik miatt.