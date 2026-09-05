Jön az új Szomszédok, jöhet a Z generációs Jóbarátok

RTL;felmérés;sorozat;szomszédok;Z generáció;Jóbarátok;Panelhősök;Grace klinika;

2026-09-05 14:00:00 CEST

A rossz nyelvekkel ellentétben nem feltétlenül az ötlettelenség az oka annak, hogy a műsorkészítők előszeretettel melegítenek fel legendás produkciókat. Számos kutatás bizonyítja, hogy a nosztalgia igazi aranybánya lehet a megfelelő kezekben – és korántsem csak az idősebb generáció körében.

Panelhősök címmel melegíti fel a Szomszédok eredeti ötletét az RTL, szeptember 17-től már érkezik is a sorozat a csatorna streamingfelületére. A Szomszédokhoz hasonlóan ebben is különféle családok életét kíséri majd a történet, egy budapesti lakótelepen. Az első beharangozók szerint csak némiképp hasonlít majd az 1980-as évek második felében indult, több mint tíz évig futó és összesen 331 epizódot megélt sorozatra. A 24.hu értesülései alapján az egyes epizódok alig több mint 20 percig fognak tartani, és a szereplők között lesznek egyedülálló szülők, fiatal családok, többgenerációs háztartások és klasszikus családmodellek is.

Habár a Szomszédok közel harminc éve véget ért, így is máig az egyik legnépszerűbb magyar sorozatként tartják számon. Sőt némiképp reneszánszát élte bő tíz évvel ezelőtt, köszönhetően a Szomszédok forever nevű Facebook-oldalnak is: máig több mint 60 ezer követője van a közéleti és politikai témákra a sorozatból kölcsönzött képekkel reagáló mémoldalnak. Legalább a Szomszédok forever berobbanása óta tudni lehet, meglehetősen jó húzás a nosztalgiára építeni, de egy ideje ezt több, televíziós műsor fogyasztással kapcsolatos kutatás is alátámasztja. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság legfrissebb, még a 2025-ös évre vonatkozó adatai szerint simán befért a tíz legnézettebb közé az év egy pontján a Reszkessetek, betörők! című amerikai vígjáték (750 000 nézővel), 2024-ben pedig volt időszak, mikor a Legyen Ön is milliomos! 789 000 nézőt vonzott.

Bár ezek inkább úgymond jolly jokerek, mindkét műsornak bőven megvan a maga rajongótábora hosszú idő óta, mint a magyar közönség szívének szintén kedves Columbo- vagy Terence Hill–Bud Spencer-filmmel, nagyon nem lehet velük mellélőni.

Viszont korántsem csak a magyar piacon érezhető a nosztalgia iránti igény.

A nézői szokásokat mérő amerikai digital i nevű piackutató cég már bő egy éve arról írt, hogy a legnézettebb sorozatok között olyan, mondhatni, már évtizedek óta futó (egyes esetekben bő egy évtizede befejezett) produkció szerepel, mint a Grace klinika, a Lost – Eltűntek, az Agymenők, a Dexter, A szökés, a Simpson család vagy a Gyilkos elmék. A kutatások szerint az európai piacon is hasonló a helyzet, előfordul, hogy a Grace klinika vagy az Agymenők könnyűszerrel maga mögé utasítja az amúgy szintén nem túl csekély rajongótáborral rendelkező, 2020 óta futó A Bridgerton család című sorozatot. A 2005-ben indult Grace klinika már 23. évadánál jár, megért már jó pár szereplőgárda-váltást, évről évre vicc tárgya, hogy kvázi mindannyiunkat túlél, mégis, láthatólag a gyártó hülye lenne levenni a műsorról. (A Euronews még 2025 tavaszán a jelenséget azzal a világszerte gyakori műsorfogyasztási szokással hozta összefüggésbe, hogy a fogyasztók jelentős hányada előszeretettel pörgeti a közösségi médiát egy-egy sorozat vagy film nézése közben. Így pedig a műsor egyfajta háttérzajként funkcionál inkább, ebben az esetben meg gyakorlatilag praktikusabb is, ha valami olyan műsor megy a tévében, amelyet már ismer a fogyasztó, ezért fél szemmel is élvezhető.)

Ugyanakkor úgy néz ki, korántsem csupán az idősebb korosztály miatt érdemes építeni a nosztalgiára.

A Vevo nevű online videómegosztó felmérésében egy csapat Z generációs fiatalt kérdeztek meg fogyasztási szokásaikról: 64 százalékukat pedig kifejezetten a nosztalgia vezérli a tartalmak kiválasztásában. Ez elsősorban a zenefogyasztási szokásokra igaz – tipikus példa erre, mennyire népszerűvé tette a Stranger Things című sorozat a 80-as évek több slágerét –, de a filmek és a televíziós műsorok fogyasztásával is döntő szerepet kap.

A Jóbarátok esetében máris van spekuláció arra vonatkozóan, mikor készülhet el a legendás sorozat Z generációs változata: a BBC értesülései szerint egyre nagyobb a nyomás a közönség részéről, hogy erre sor kerüljön. A 2004-ben befejeződött, 10 évadot megélt produkciót valóban minden idők egyik legnépszerűbb sorozataként tartják számon többek között a Trónok harca és a Breaking Bad – Totál szívás mellett, sőt a mai napig rendszeresen sugározzák számos országban – például nálunk is. Nem csoda, hogy az elmúlt évtizedekben rengetegen próbálták lemásolni, de közel sem értek el vele akkora sikert. A hat huszonéves, Manhattanben élő barátról szóló Jóbarátok a Kaliforniai Egyetem egy 2025-ben készült felmérése szerint a Z generáció 16. legnézettebb műsora. Ennek ellenére sokan úgy gondolják, habár kecsegtető ez a népszerűség a műsorgyártóknak, mint potenciális bevételforrás, mégse olyan egyértelmű, hogy a sorozat valóban sikeres lehet. A BBC megjegyzi, hogy a Jóbarátok minden fikciós eleme ellenére azért rengeteg olyan problémát érintett, amellyel közönsége is tudott azonosulni, ennek is köszönhette népszerűségét, ellenben olyan Z generációs forgatókönyvírók még viszonylag kevesen vannak a piacon, akik hitelesen tudnának írni saját problémáikról.