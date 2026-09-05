Megelőzheti a Ferencváros az Újpestet

FTC;Újpest;labdarúgó NB I;

2026-09-05 16:00:00 CEST

Vasárnap este a veretes múlt miatt szimplán „derbinek” minősített mérkőzésen a Ferencváros megelőzheti örök riválisát, az Újpestet a bajnokságban.

Az utóbbi csaknem tizenegy évben meglehetősen egyoldalú párharccá minősült a Fradi–Dózsa, mivel a legutóbbi 31 meccs közül a Ferencváros 24-et megnyert, az Újpest csak hét döntetlennel szerzett pontokat. Az Üllői úton még nyomasztóbb az FTC fölénye, ugyanis 2010 áprilisa óta a lila-fehérek csak egyszer győztek, a házigazda sorozatban 16 sikernél tart, előtte pedig kétszer döntetlen született. És most újfent az Újpest vizitál az Üllői úton.

NB I, 7. forduló

Péntek: Vasas–Nyíregyháza 3-2

Szombat: MTK–Kisvárda (17.30), Paks–Debrecen (20)

Vasárnap: Zalaegerszeg–Felcsút (15.30), Ferencváros–Újpest (17.45), ETO–Honvéd (20).

Az élcsoport: Felcsút 12 pont, 2. Újpest 10, 3. ETO 9,… 7. Ferencváros 7.

Tv.: M4 Sport.