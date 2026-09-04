Új fejezet a magyar sportban: Mocsai Lajos távozik a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumának éléről

Mocsai Lajos;Testnevelési Egyetem;

2026-09-04 14:28:00 CEST

Új kuratóriummal és új elnökkel folytatja működését a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet fenntartó Testnevelési Egyetemért Alapítvány, közölte az intézmény. Mocsai Lajos eddigi elnök, a hazai sportélet egyik meghatározó arca távozik az alapítvány éléről.

A TE közösségi oldalon megjelentetett közleménye szerint az új vezetés előtt három fő feladat áll: az alapítvány működésének jogszerű és átlátható biztosítása, a 2021–2026 közötti működés átvilágítása, valamint az alapítvány jogszabályban előírt megszüntetésének előkészítése és végrehajtásának segítése. Emellett az új kuratórium feladata az egyetem működésének támogatása is.

A következő időszak tehát nem egyszerű vezetőváltásról szól. Az alapítvány eddigi működésének lezárása és átvilágítása is az új kuratórium feladata.

Mocsai Lajos számára ezzel lezárul a több mint egy évtizedes, a TF életét alapvetően meghatározó vezetői korszak (a TF-es megnevezés olyannyira beépült az intézmény életébe, hogy időközben hiába lett a főiskolából egyetem, az intézmény is továbbra is TF-ként, illetve tf.hu-s elérhetőségekkel jelenik meg). Mocsai Lajos 2014 és 2021 között az egyetem rektora volt, 2021 júniusától pedig az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökeként folytatta.

Függetlenségi harc

A TF egyik legfontosabb fordulópontja éppen erre az időszakra esett: 2014. szeptember 1-jén az intézmény kivált a Semmelweis Egyetemből, és ismét önálló egyetemként működött tovább. A leválás Mocsai egyik legfontosabb eredménye volt, az önállósodás és a Semmelweistől való elszakadás az ő kezdeményezéséhez köthető.

Az ezt követő években jelentős kormányzati támogatással hatalmas fejlesztések indultak a campuson, majd a TF új sportinfrastruktúrával is bővült.

Ezek közül kiemelkedik a 2023-ban átadott Dr. Koltai Jenő Sportközpont, amelynek atlétikai pályája kiérdemelte a nemzetközi minősítést.

Az átadáskor Mocsai már kuratóriumi elnökként képviselte a fenntartót.

A 2021-es modellváltás után a kuratórium feladata már nem a napi egyetemi vezetés volt, hanem az intézmény hosszú távú stratégiai irányának meghatározása és ellenőrzése. Mocsai akkor a legfontosabb célok között a képzési struktúra reformját, a kutatási kapacitások fejlesztését, valamint a testkultúra és a sporttudomány társadalmi szerepének erősítését említette.

Edzőből, szövetségi kapitányból egyetemi vezető

Mocsai TF-es pályája jóval korábban kezdődött: az intézményben szerzett diplomát, majd oktatóként, menedzserigazgatóként és rektorként is dolgozott. 2021-ben, amikor átvette a kuratórium vezetését, saját indoklása szerint azért vállalta az új szerepet, mert így a stratégiai kérdésekben, az egyetem működési feltételeinek javításában és a hazai, illetve nemzetközi érdekérvényesítésben tud hatékonyabban részt venni.

A TF-en töltött évtizedek mellett Mocsai neve természetesen elsősorban a kézilabdához kötődik.

Női és férfi válogatott szövetségi kapitányként, valamint klubedzőként olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmekig, BEK-győzelemig jutott csapataival.

Sportvezetői és edzői tapasztalatát később az egyetemi oktatásban és az edzőképzésben is igyekezett átadni.

Most új vezetés jön

Szeptember 1-jétől azonban új kuratórium irányítja a Testnevelési Egyetemért Alapítványt. A változás nem egyetlen pozíciócserét jelent: lezárul Mocsai Lajos tizenkét éves vezetői időszaka a TF-en. A TF közösségi oldalán bejelentett új kuratórium elnöke dr. Gyenesei Leila, a kétszeres világbajnok öttusázó. Mellette Martos Éva Katalin, Sós Csaba, Rakaczki Zoltán és Vízkeleti Péter alkotja az új testületet.

Mocsai Lajos vezetői időszaka ezzel lezárult a fenntartói oldalon. Ez azonban az egyetem életétől nem feltétlenül jelent teljes búcsút: rector emeritusként továbbra is kötődik a TF-hez, valamilyen formában várhatóan az oktatói kar tagja marad a jövőben is.

Szeptember 1-jével nem csak a sport, hanem a művészeti életben is váltottak: Vidnyánszky Attila az SZFE-t fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumának elnöki posztjáról távozott.