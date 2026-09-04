Magyar György: Szakmai véleményezés nélkül választották ki a vagyonvédelmi hivatal elnökét

Magyar György;Podcast;Törésvonal;

2026-09-04 18:36:00 CEST

Az ügyvéd ugyanakkor megjegyezte, Unger Anna valószínűleg alkalmas feladatára.

Nem Unger Anna személyét, hanem elsősorban a vagyonvédelmi hivatal vezetőjének kiválasztási módját kifogásolja Magyar György. Az ügyvéd a Népszava Törésvonal című műsorában azt mondta, nem látja, milyen szakmai szempontok alapján maradt 96 pályázóból három jelölt. Megjegyezte, Unger Anna valószínűleg alkalmas feladatára. Szerinte a büntetőeljárások gyorsítását nem pusztán jogszabály-módosítások, hanem több bíró, ügyész, NAV-nyomozó, jobb ügyelosztás és erősebb szakapparátus segítheti, a jogállami garanciák megtartásával.

Nem tartja tisztázottnak azt sem, hogyan illeszkedik az új hivatal az ügyészségi és nyomozati rendszerbe, illetve miként választják el a hatásköröket. A büntetőeljárási törvény módosításával kapcsolatban azt mondta, támogatja a bűncselekményből származó vagyon biztosítását, de ragaszkodik a jogorvoslathoz és a lefoglalás, illetve a végleges vagyonelkobzás elkülönítéséhez.