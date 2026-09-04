Moszkva csapást mért az SZBU kijevi központjára, Zelenszkij megfelelő választ ígért

fenyegetés;Kijev;titkosszolgálatok;merényletkísérlet;megtorlás;SZBU;dróncsapás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-09-04 22:07:00 CEST

Precíziós dróncsapás érte Kijevben az Ukrán Biztonsági Szolgálat központját, tucatnyi ember sebesülését okozva. Az ukrán elnök válaszcsapásra adott utasítást. A minden jel szerint orosz támadás nyilvánvalóan aláássa a béketárgyalások újrafelvételét célzó legutóbbi erőfeszítéseket.

Robbanóanyaggal megrakott drón csapódott be péntek délután az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU Kijev belvárosában lévő székházába. A hatóságok közlése szerint legalább 12 ember sebesült meg a támadásban, amelyet ugyanakkor túlélt az SZBU megbízott főnöke.

Kijevben délután 3 órakor újra megszólaltak a légiriadóra figyelmeztető szirénák, és mintegy fél óra elteltével nagy erejű robbanások rázták meg a város központját, a Szent Zsófia Székesegyház közelében.

Volodimir Zelenszkij elnök közlése szerint a drónnal az SZBU megbízott vezetőjének Olekszandr Pokladnak az irodáját vették célba.

Egy volt hírszerző tiszt a Kyiv Independent hírportálnak szintén azt mondta, hogy minden jel szerint Poklad irodáját érte találat.

Az SZBU megerősítette az oroszok nyilvánvaló szándékát, ugyanakkor közölte, hogy a támadás nem érte el a célját, minthogy a szolgálat főnöke sértetlen maradt. A titkosszolgálat közleménye egyúttal "fájdalmas válasszal” fenyegette meg Oroszországot.

"Azt a feladatot adtam Pokladnak, hogy megfelelő, súlyos választ adjon erre az orosz támadásra, és – amennyiben ez lehetséges – szimmetrikus módon, amint erre minden készen áll” – mondta Zelenszkij.

Szerhij "Flash" Beszkresztnov, Zelenszkij egyik tanácsadója Facebook-bejegyzésében úgy vélekedett, hogy az orosz drónt egy a közelben üzembe helyezett, internet kapcsolattal rendelkező rádiójel-átjátszó segítségével vezethették célra.

Helyi idő szerint este 6 órakor Zelenszkij azt közölte, hogy miután Poklad jelentést tett neki, Ukrajna eldöntötte, milyen helyszínre mér megtorló csapást, s annak már csak az időzítése maradt nyitott kérdés a” maximális hatás” elérése érdekében.

Kijev katonai adminisztrációja szerint a 12 sebesültből hetet kórházba szállítottak – mondta el később Vitalij Klicsko polgármester. A helyszínen keletkezett tüzet elfojtották, de az épület homlokzata károkat szenvedett.

A SZBU szerepe Ukrajna háborújában Az SZBU kulcsszerepet játszik Ukrajna háborús erőfeszítéseiben, mélységi csapásokat hajtva végre Oroszországon belül, Moszkva hadigépezetének és energetikai infrastruktúrájának megrongálására. A kiterjedt biztonsági ügynökség volt felelős olyan ambiciózus hadműveletekért, mint a megszállt Krímbe vezető híd elleni 2022-es robbantás vagy a 2025-ös, Pókháló fedőnevű dróntámadás, amely orosz stratégiai bombázókat semmisített meg vagy tett bevetésre alkalmatlanná. Ezt a szolgálatot tekintik a Kijev által háborús bűnök elkövetésével vádolt magas rangú orosz katonatisztek és más személyiségek elleni merényletek főszereplőjének is.

Meghiúsulhatnak az újabb diplomáciai erőfeszítések

Az SZBU vezetőjét célzó dróncsapás néhány órával előzte csak meg Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai elnöki megbízottak szombat-vasárnapra tervezett moszkvai és kijevi látogatását.

A Kyiv Independent ukrán hírportál ugyanakkor előzőleg arról számolt be, hogy Donald Trump küldötteinek tervezett látogatás kétségessé vált, miután Witkoff „félni kezdett”, hogy a körülmények miatt nem tud repülőgépen eljutni Kijevbe. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a nap folyamán említést tett arról, hogy Washington garanciát kért Kijevtől, hogy a látogatás idején nem támadja az orosz fővárost, de arra nem tért ki, hogy Moszkva hajlandó-e hasonló garanciát adni.

Megfigyelők szerint mindebből akár arra is következtetni lehet, hogy a Kremllel jó kapcsolatot ápoló Witkoff „szimatot foghatott”, vagy tudomást szerzett az SZBU elleni orosz dróntámadás előkészületeiről, és ezért bizonytalanodott el a kijevi látogatást illetően.

A háború lezárást célzó amerikai-orosz-ukrán diplomáciai erőfeszítések hónapok óta elakadtak, mivel a több mint 1200 km-es ukrajnai frontvonalon heves harcok dúlnak, s a két fél az elmúlt hónapokban egyfajta totális háborúvá fokozta kölcsönös nagy hatótávolságú légicsapásait egymás energetikai és logisztika infrastruktúrájának lerombolására.