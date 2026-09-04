Sándor Fegyir: Ukrajna teljesíteni fogja a vállalásait

Magyarország;Ukrajna;kárpátaljai magyarok;Sándor Fegyir;

2026-09-04 19:14:00 CEST

Ukrajna a minap nyilatkozatban ítélte el a szovjet katonai közigazgatás által Kárpátalján 1944–1946 között elkövetett bűncselekményeket.

A Magyar Hangnak nyilatkozott Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete, miután a Magyar-kormány blokkolta Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának folytatását, mert a kabinet szerint nem történt előrelépés a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése terén.

A nyilatkozat másik előzménye, hogy az ukrán parlament döntése értelmében Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa nyilatkozatot adott ki a szovjet katonai közigazgatás által Kárpátalján 1944–1946 között elkövetett bűncselekmények elismeréséről és elítéléséről. A Magyar Hang megkérdezte, miért csak most, 2026-ban került sor erre, Sándor Fegyir nagykövet pedig úgy reagált: ennek a kérdésnek a megvitatása az ukrán parlament politikai platformjain már kilenc éve folyt, vagyis a csütörtöki szavazás sok éves megbeszélés és viták eredménye.

A nagykövet megerősítette, vannak más, a magyar kisebbséget és Kárpátalját érintő törvényjavaslatok is, amelyeket a közeljövőben elfogadhatnak. Mint írta, az ukrajnai magyar közösséggel kapcsolatos szakértői tárgyalások során elért összes megállapodást szavazásra bocsátják, s lépésről lépésre elfogadják egy meghatározott időkereten belül, ahogy arról a felek megállapodtak. „Az ukrán fél tiszteletben tartja kötelezettségvállalásait, és egyetlen lépéssel sem hátrál meg azoktól” - szögezte le Sándor Fegyir.

Az ukrán parlament minapi döntésére az Orbán Anita vezette magyar külügy úgy reagált: méltó főhajtás történt az áldozatok emléke előtt, és jelentős lépés a szovjet múlttal való szembenézés és a múlt feltárása felé. „Magyarország is mélyen elítéli az etnikai megkülönböztetés és üldöztetés minden formáját. Magyarország tisztelettel köszöni és üdvözli Ukrajna lépését, és kész együttműködni mind a múlt feltárásában és áldozatok emlékének ápolásában” - tette hozzá a tárca.

Előzőleg lapunk is megírta, hogy kedden Magyarország harmadszor is blokkolta az Ukrajna második és harmadik EU-s tárgyalási klaszterére vonatkozó átvilágítási eredmények jóváhagyását, egyben Budapest közölte, hogy akkor vonja vissza a vétót, ha Kijev előrelépést mutat az ukrajnai magyar kisebbség jogainak védelmében.

A Magyar-kormány még június elején állapodott meg a kárpátaljai magyar közösségek oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogainak biztosításáról, ugyanakkor Magyar Péter a vállalásokkal kapcsolatban arról is beszélt, hogy azok végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogja az Európai Bizottság és az Európai Tanács is, s amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni továbblépni a csatlakozási folyamatban.