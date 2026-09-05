US Open: Marozsán párosban is búcsúzott, Bondárék bejutottak a 3. fordulóba

tenisz;US Open;Marozsán Fábián;Bondár Anna;

2026-09-05 21:21:00 CEST

Marozsán Fábián férfi párosban is befejezte szereplését az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Bondár Anna ukrán társával viszont fordulatos mérkőzésen bejutott a harmadik fordulóba.

Férfi párosban sem termett sok babér Marozsán Fábián számára az amerikai nyílt teniszbajnokság első körében. Az egyéniben az amerikai Michael Zheng ellen búcsúzó magyar éljátékos szombaton az argentin Sebastian Baez oldalán volt érdekelt, azonban az Alekszander Bublik, Sang Csün-cseng kazah-kínai kettős 56 perc alatt 6:2, 6:4-re győzött.

Női párosban viszont tovább menetel Bondár Anna, aki Angelina Kalinyina oldalán jutott be a harmadik fordulóba. A magyar-ukrán duó két óra hat percig tartó csatában szetthátrányból (3:6, 6:3, 6:3) fordítva győzte le a lengyel Maja Chwalinska, Magda Linette kettőst. Bondárék a folytatásban a 9. helyen kiemelt Erin Routliffe-Aldila Sutjiadi páros ellen lépnek majd pályára.

A magyarok közül Stollár Fanny is versenyben van még, ő az amerikai Asia Muhammad oldalán vasárnap folytatja szereplését.