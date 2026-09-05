Háromgólos sikerrel kezdett a BL-ben a Győr

női kézilabda Bajnokok Ligája;Győri ETO KC;

2026-09-05 19:53:00 CEST

A legutóbbi idényben döntős Győr szombaton 26-23-ra nyert a horvát Podravka Koprivnica otthonában, ezzel kezdte meg szereplését a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében.

Az első két gólt a horvát házigazda szerezte, majd gyorsan átvette a vezetést a - Linn Blohmot, Veronica Kristiansent, Estelle Nze Minkót, Sandra Toftot és Bo van Weteringet is nélkülöző - Győr, amely egy hármas szériával 11-7-re távolodott el, és négygólos előnyét megtartotta a szünetig.

Labdaszerzéseknek és gyors góloknak is köszönhetően az ETO a második játékrészben tíz perc alatt eldöntötte a találkozót (21-13). Ugyan innen az érezhetően szezon eleji találkozó végjátékában közelíteni tudott a Podravka Koprivnica, a 17-tel több kapura lövési kísérlettel záró zöld-fehérek sikerét nem fenyegette veszély.

A győri Tjasa Stanko nyolcszor vette be egykori klubja kapuját, ezzel ő lett a találkozó legeredményesebbje. Hazai részről Katarina Pandza és Tina Barisic egyformán hatszor talált be, Lucija Besen 12 lövést védett.

Az előző szezonban BL-bronzérmes CSM Bucuresti 37-29-re nyert Ljubljanában, Faluvégi Dorottya három, Kuczora Csenge egy gólt szerzett a román csapatban. A Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató, címvédő francia Metz HB 32-23-ra győzött a norvég Storhamar HE vendégeként. A hat gólig jutott Albek holtversenyben a meccs legeredményesebbje lett, Vámos kétszer talált be.