Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és nyereményeit

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
3 (három)
14 (tizennégy)
22 (huszonkettő)
57 (ötvenhét)
76 (hetvenhat)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 35 darab, nyereményük egyenként 1.714.835 forint;
3 találatos szelvény 2683 darab, nyereményük egyenként 23.770 forint;
2 találatos szelvény 68.216 darab, nyereményük egyenként 3300 forint.
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Joker: 849274
2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 25.743.265 forint.