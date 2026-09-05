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Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és nyereményeit

2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 25.743.265 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

3 (három)

14 (tizennégy)

22 (huszonkettő)

57 (ötvenhét)

76 (hetvenhat)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 35 darab, nyereményük egyenként 1.714.835 forint;

3 találatos szelvény 2683 darab, nyereményük egyenként 23.770 forint;

2 találatos szelvény 68.216 darab, nyereményük egyenként 3300 forint.

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Joker: 849274

2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 25.743.265 forint.

M.I. a helyzet? – Magyarország a mesterséges intelligencia korában címmel szervezett évadnyitó konferenciát a Republikon Intézet, ahol arra a kérdésre keresték a választ, hogyan lesz a mesterséges intelligencia egy félelmetes szörny helyett valami olyan, ami valóban segíti, jobbá teszi az életünket. Az előadásokat – egyelőre – természetes intelligenciák tartották, és a humornak ugyanúgy helye volt, mint az elkeserítő helyzetértékelésnek.