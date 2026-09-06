Németország;Alternatíva Németországért;Szász-Anhalt tartomány;

Ulrich Siegmund, az AfD tartományi vezetője és miniszterelnök-jelöltje pártja győzelmét ünnepli

Nagy populista győzelem: Politikai földindulás Kelet-Németországban

Szász-Anhaltban az Infratest dimap első előzetes becslései szerint az AfD toronymagasan nyert, ám a megszerzett helyek száma alapján nem tud egyedül többségi kormányt alakítani.

Este hat órakor nyilvánosságra hozták az Infratest dimap első előzetes exit poll előrejelzését a szász-anhalti tartományi választásokról. Az urnazárás pillanatában közölt adatok tanúsága szerint az Alternatíva Németországért (AfD) történelmi léptékű előretörést könyvelhetett el, ugyanakkor a parlamenti matematika jelenlegi állása szerint a párt nem szerezte meg a tartományi törvényhozásban az abszolút többséget. 

A közzétett adatok alapján az AfD a szavazatok 44,5 százalékát szerezte meg, ami drámai, 23,7 százalékpontos növekedést jelent a legutóbbi, 2021-es tartományi választáson elért eredményéhez képest. Ezzel a teljesítménnyel a szervezet magabiztosan zárt az első helyen. Ezzel párhuzamosan a korábban kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) súlyos választási vereséget szenvedett el: a voksok mindössze 18,5 százalékát tudta összegyűjteni, ami 18,6 százalékpontos visszaesést mutat a legutóbbi szerepléséhez képest. A két vezető párt szerepcseréje és a közöttük kialakult jelentős különbség a kelet-németországi választói magatartás mélyreható eltolódását jelzi.

A magdeburgi tartományi parlamentet 83 képviselő alkotja. Az első előrejelzés szerint az AfD 39 mandátumot mondhat magáénak, míg a CDU 16 képviselői helyet szerezhetett meg. Mivel a többségi kormányzáshoz legkevesebb 42 képviselői székre lenne szükség a 83 tagú parlamentben, az AfD a 39 megszerzett helyével három mandátummal elmarad az önálló többségtől. Hangsúlyozzuk azonban, hogy egyelőre csak egy első becslésről van szó.

Ez a hiányzó három hely azt jelenti, hogy a párt önmagában nem képes többségi tartományi kormányt alakítani, hiába szerezte meg a voksok több mint 44 százalékát.

A helyi parlamentbe több párt is bekerült. A Balpárt a szavazatok 9,5 százalékával 8 mandátumot szerzett, ami 1,5 százalékpontos gyengülést jelent számára. A Szociáldemokrata Párt (SPD) 8,0 százalékos eredményt ért el, ami alig 0,4 százalékpontos gyengülés az előző voksoláshoz képest, és ez 7 képviselői helyet biztosít a számára. A Zöldek (Grüne) kis fokú növekedést könyvelhettek el, 9,0 százalékos szereplésükkel (3,1 százalékpontos javulással) 8 mandátumhoz jutottak. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) 5,0 százalékkal éppen átlépte a parlamenti küszöböt, ezzel 5 székhez jutott a törvényhozásban. Ezzel szemben a Szabad Demokrata Párt (FDP) 2,0 százalékos eredménnyel kiesett a parlamentből, míg az egyéb szervezetek összesen 3,5 százalékot kaptak.

A választási eredmények ismeretében a kormányalakítási folyamat rendkívül bonyolult politikai helyzetet teremt Magdeburgban. Az AfD vezetése korábban egyértelművé tette, hogy vagy egyedül alakít kormányt a saját programja alapján, vagy semmilyen koalíciós kompromisszumban nem vesz részt. Mivel az egypárti többséghez szükséges 42 mandátum hiányzik, az AfD határozott stratégiai elvei alapján elméletileg nem nyit a többi párt felé. Ugyanakkor a többi parlamenti erő korábban határozottan elzárkózott attól, hogy az AfD-vel együttműködjön, vagy azt koalícióra lépve kormányzati pozícióhoz segítse.

Az AfD-n kívüli parlamenti pártok – a CDU, a Linke, az SPD, a Grüne és a BSW – együttesen 44 mandátummal rendelkeznek, ami elvi síkon matematikai többséget biztosíthatna egy AfD nélküli koalíció számára.

Egy ilyen széles körű, öt pártot átfogó koalíció megteremtése azonban az ideológiai ellentétek és a politikai programok közötti szakadékok miatt óriási kihívás elé állítaná a résztvevőket. A CDU és a baloldali pártok közötti együttműködés, valamint a BSW és a Zöldek jelenléte egyazon koalícióban korábban elképzelhetetlennek tűnt a német tartományi politikában.

Fontos ismét hangsúlyozni, hogy a jelenlegi adatok az urnazáráskor kiadott Infratest dimap előrejelzésén alapulnak, nem a hivatalos végeredményt tükrözik.

A szavazatok éjszakai számlálása, a közvetlen egyéni mandátumok eloszlása és az esetleges töredékszavazati korrekciók módosíthatják a végső százalékértékeket és a mandátumok pontos számát. Kismértékű elmozdulás is megváltoztathatja az abszolút többség határát, így a végleges hivatalos adatok közléséig a parlamenti erőviszonyok még alakulhatnak.

A választási eredmények tanulsága mindazonáltal egyértelműen mutatja a választói elégedetlenség felerősödését és a hagyományos néppárti struktúrák gyengülését Kelet-Németországban. A gazdasági kihívások, az energiapolitikai viták és a migrációs kérdések körüli társadalmi feszültségek közvetlenül csapódtak le a szavazófülkékben. A magdeburgi törvényhozás előtt álló hetek megmutatják, hogy a tartományi politikai elit képes-e működőképes kormányzati többséget összeállítani, vagy a parlamenti számtan drámai blokádot eredményez a tartomány vezetésében.

Volodimir Zelenszkij ukrán vezető megmutatta vasárnap Kijev néhány nevezetességét Donald Trump amerikai elnök megbízottainak, Steve Witkoffnak és Jared Kushnernek, akik többszöri halogatás után először látogattak az ukrán fővárosba, hogy új lendületet adjanak az ukrajnai háború lezárását célzó erőfeszítéseknek.