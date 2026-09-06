Ukrajnába érkezett Witkoff és Kushner, megvitatni a béketárgyalások lehetőségét

diplomácia;Kijev;látogatás;béketárgyalások;Jared Kushner;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;Steve Witkoff;

2026-09-06 15:37:00 CEST

Volodimir Zelenszkij ukrán vezető megmutatta vasárnap Kijev néhány nevezetességét Donald Trump amerikai elnök megbízottainak, Steve Witkoffnak és Jared Kushnernek, akik többszöri halogatás után először látogattak az ukrán fővárosba, hogy új lendületet adjanak az ukrajnai háború lezárását célzó erőfeszítéseknek.

Witkoff és Kushner előző nap Moszkvában több mint három órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, s bár a megbeszéléseket mindkét fél „tartalmasnak” minősítette, áttörés nem történt. Az amerikai megbízottak vonattal érkeztek Kijevbe – pedig források szerint Witkoff sokáig ódzkodott ettől –, s a pályaudvaron vezető ukrán tisztviselők fogadták őket, köztük Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője, Zelenszkij pártjának parlamenti frakcióvezetője, David Arahamia és a külföldi hírszerzés főnöke, Rusztem Umerov. Az ukrán elnök a tervek szerint a nap későbbi részében tárgyal Trump küldötteivel.

Két, az ügyet ismerő személy a Kyiv Independent hírportálnak azt mondta, hogy megbeszéléseiken Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági tanácsadói is részt vesznek. Röviddel a látogatás előtt Zelenszkij egy X-bejegyzésében azt írta, érdekeltek abban, hogy közelebb hozzák a négy és fél éve tartó háború lezárását.

„Békére van szükség. Biztonsági garanciákra van szükség. A háború utáni békének méltóságteljesnek kell lennie. A javaslataink készen állnak”

– hangsúlyozta.

A tárgyalások lényegében holtpontra jutottak idén januárban, amikor Witkoff-fal és Kushnerrel Moszkvában tárgyalva Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét elutasította, hogy a frontvonalak befagyasztása mellett hirdessenek tűzszünetet, változatlanul azt követelte Kijevtől, hogy vonuljon ki a kelet-ukrajnai Donbász régió még meg nem szállt – Ukrajna számára stratégiai jelentőségű – részéből, és mondjon le NATO-csatlakozási törekvéséről.

Witkoff és Kushner, akik korábban többször tárgyaltak Moszkvában, Zelenszkij elnök többszöri meghívása ellenére most járnak először Kijevben. A késedelem egyik oka, hogy Washington béketeremtési erőfeszítései lendületüket vesztették, miután a Trump-kormányzat figyelmét az elmúlt fél évben teljesen lekötötte Irán ellen február végén indított háborúja.

Szombati moszkvai találkozójuk az orosz elnökkel a jelek szerint nem hozott semmilyen áttörést. Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov hasznosnak nevezte a megbeszéléseket, azt állította, hogy az amerikai megbízottak „számos ötletet vázoltak fel a rendezés lehetséges útjaival kapcsolatban”. Közlése szerint ugyanakkor Putyin „átfogó értékelést” adott az ukrajnai harctéri helyzetről, kifejtve, hogy Oroszország „valódi előrelépést” tesz a csatatéren, és meggyőződése, hogy eléri céljait. Emellett fenntartotta, hogy a „konfliktus összes kiváltó okát” kezelni kell.

Usakov kijelentette, hogy a felek megvitattak gazdasági kérdéseket és „kölcsönösen előnyösnek ígérkező, nagyobb orosz–amerikai projekteket” is. Egy fehér házi tisztviselő újságíróknak azt mondta, hogy a két fél „megvitatta a további lépésekre vonatkozó érdemi terveket, amelyeket a következő hetekben fognak bejelenteni”, további részleteket azonban nem árult el.

Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője a héten a The New York Timesnak adott interjújában azt mondta:

az Egyesült Államok közvetítette béketárgyalások szeptember végén, röviddel az orosz Állami Duma választásai után és hetekkel az amerikai félidős választások előtt folytatódhatnak.

A Kreml azonban nem jelezte szándékát, hogy engedne területi követeléseiből, Kijev pedig arra figyelmeztetett, hogy az orosz erők télen fokozni készülnek az ukrán városok és az energiahálózat elleni rakéta- és dróncsapásaikat.

Bár Oroszország és Ukrajna megállapodott abban, hogy az amerikai tárgyalók biztonsága érdekében tartózkodnak a légicsapásoktól egymás fővárosai ellen, az orosz erők péntek és szombat éjjel is több támadást indítottak Ukrajna-szerte, többek között a Kijevi terület ellen is, bár magából Kijevből nem jelentettek találatokat.