Ukrajnába érkezett Witkoff és Kushner, megvitatni a béketárgyalások lehetőségét

Witkoff és Kushner előző nap Moszkvában több mint három órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, s bár a megbeszéléseket mindkét fél „tartalmasnak” minősítette, áttörés nem történt. Az amerikai megbízottak vonattal érkeztek Kijevbe – pedig források szerint Witkoff sokáig ódzkodott ettől –, s a pályaudvaron vezető ukrán tisztviselők fogadták őket, köztük Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője, Zelenszkij pártjának parlamenti frakcióvezetője, David Arahamia és a külföldi hírszerzés főnöke, Rusztem Umerov. Az ukrán elnök a tervek szerint a nap későbbi részében tárgyal Trump küldötteivel.
Két, az ügyet ismerő személy a Kyiv Independent hírportálnak azt mondta, hogy megbeszéléseiken Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági tanácsadói is részt vesznek. Röviddel a látogatás előtt Zelenszkij egy X-bejegyzésében azt írta, érdekeltek abban, hogy közelebb hozzák a négy és fél éve tartó háború lezárását.
„Békére van szükség. Biztonsági garanciákra van szükség. A háború utáni békének méltóságteljesnek kell lennie. A javaslataink készen állnak”
– hangsúlyozta.
A tárgyalások lényegében holtpontra jutottak idén januárban, amikor Witkoff-fal és Kushnerrel Moszkvában tárgyalva Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét elutasította, hogy a frontvonalak befagyasztása mellett hirdessenek tűzszünetet, változatlanul azt követelte Kijevtől, hogy vonuljon ki a kelet-ukrajnai Donbász régió még meg nem szállt – Ukrajna számára stratégiai jelentőségű – részéből, és mondjon le NATO-csatlakozási törekvéséről.
Witkoff és Kushner, akik korábban többször tárgyaltak Moszkvában, Zelenszkij elnök többszöri meghívása ellenére most járnak először Kijevben. A késedelem egyik oka, hogy Washington béketeremtési erőfeszítései lendületüket vesztették, miután a Trump-kormányzat figyelmét az elmúlt fél évben teljesen lekötötte Irán ellen február végén indított háborúja.Egy nap késéssel Vlagyimir Putyin is elrendelte a tűzszünetet, amíg az amerikai megbízottak Moszkvában és Kijevben tárgyalnak
Szombati moszkvai találkozójuk az orosz elnökkel a jelek szerint nem hozott semmilyen áttörést. Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov hasznosnak nevezte a megbeszéléseket, azt állította, hogy az amerikai megbízottak „számos ötletet vázoltak fel a rendezés lehetséges útjaival kapcsolatban”. Közlése szerint ugyanakkor Putyin „átfogó értékelést” adott az ukrajnai harctéri helyzetről, kifejtve, hogy Oroszország „valódi előrelépést” tesz a csatatéren, és meggyőződése, hogy eléri céljait. Emellett fenntartotta, hogy a „konfliktus összes kiváltó okát” kezelni kell.A Kreml szerint hasznos tárgyalásokat folytattak Trump követeivel az ukrajnai háború lezárásáról
Usakov kijelentette, hogy a felek megvitattak gazdasági kérdéseket és „kölcsönösen előnyösnek ígérkező, nagyobb orosz–amerikai projekteket” is. Egy fehér házi tisztviselő újságíróknak azt mondta, hogy a két fél „megvitatta a további lépésekre vonatkozó érdemi terveket, amelyeket a következő hetekben fognak bejelenteni”, további részleteket azonban nem árult el.
Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője a héten a The New York Timesnak adott interjújában azt mondta:
az Egyesült Államok közvetítette béketárgyalások szeptember végén, röviddel az orosz Állami Duma választásai után és hetekkel az amerikai félidős választások előtt folytatódhatnak.
A Kreml azonban nem jelezte szándékát, hogy engedne területi követeléseiből, Kijev pedig arra figyelmeztetett, hogy az orosz erők télen fokozni készülnek az ukrán városok és az energiahálózat elleni rakéta- és dróncsapásaikat.
Bár Oroszország és Ukrajna megállapodott abban, hogy az amerikai tárgyalók biztonsága érdekében tartózkodnak a légicsapásoktól egymás fővárosai ellen, az orosz erők péntek és szombat éjjel is több támadást indítottak Ukrajna-szerte, többek között a Kijevi terület ellen is, bár magából Kijevből nem jelentettek találatokat.