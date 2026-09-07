Történelmet írt egy német startup, elsőként állítva Föld körüli pályára műholdat Európából

Németország;csúcstalálkozó;Norvégia;űripar;startup;műholdfellövés;Európai Űrügynökség;

2026-09-07 09:51:00 CEST

Egy német startup cégnek először sikerült Föld körüli pályára állítania egy rakétát, ami mérföldkő Európa azon törekvésében, hogy fejlessze saját kereskedelmi űrhajóindító iparát, és csökkentse az amerikai ipartól való függőségét.

A 28 méteres, Spectrum típusú rakéta szombat este emelkedett fel az Isar Aerospace cég észak-norvégiai Andøya indítókomplexumából, hasznos teherként öt kis műholdat juttatva fel alacsony Föld körüli pályára, s ezzel elsőként hajtott végre ilyen kereskedelmi rakétaindítást Európa kontinentális területéről.

„Föld körüli pályán vagyunk! És most európai történelmet írtunk: ez az első alkalom, hogy egy magánfejlesztésű rakéta elérte a pályát a kontinentális Európából” – közölte a vállalat az X-en.

A német Kutatási, Technológiai és Űrügyi Minisztérium „mérföldkőnek” nevezte a fejleményt, amely, mint írták, „lenyűgözően demonstrálja országunk innovatív erejét és műszaki szakértelmét”.

Az északi sarkkörön túl fekvő Andøya szigetén 2023 novemberében nyitották meg az európai kontinens első űrkikötőjét, amely katonai célokat is szolgál több ország, köztük az Egyesült Királyság és Japán együttműködésében.

Európa igyekszik csökkenteni függőségét a nem európai indítóberendezés-szolgáltatóktól, különösen Elon Musk SpaceX-étől. Friedrich Merz német kancellár márciusban meglátogatta az andøyai indítóállást, és figyelmeztetett, hogy Európa „túl sokáig függött más ellátási láncoktól és a világ más országaitól”.

A Politico hírportál rámutat, hogy a siker néhány nappal előzte meg a Párizsban szerdán és csütörtökön megrendezendő nemzetközi űrcsúcstalálkozót, ahová több mint 120 ország delegációját várják.

Az eseményen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke első, kizárólag űrpolitikáról szóló beszédét tartja majd, miközben a Bizottság az Európai Űrpajzs, a blokk műholdjainak védelmét célzó cselekvési terv bemutatására készül.

Donald Trump amerikai elnök kormánya igyekszik eltántorítani az amerikai vállalatokat a konferencián való részvételtől.

Készült az Európai Űrügynökség támogatásával

Az Isar küldetését az Európai Űrügynökség, az ESA Boost! programja támogatta, amely kereskedelmi űrhajózási kezdeményezéseket finanszíroz. Az Isar Aerospace már korábban is kapott támogatást az ügynökség üzleti inkubátorközpontján keresztül, és megnyerte a Német Űrügynökség (DLR) által szervezett első mikroindító versenyt is, amely meghatározta a repülés során szállított hasznos rakományok kiválasztását.

2025-ben az Isar Aerospace-t más vállalatokkal együtt kiválasztották az Európai Launcher Kihívásban való részvételre, amely program előírja a szolgáltatók számára, hogy 2027 előtt megvalósítsák a pályára állást.

Az Isar első kísérleti felbocsátása tavaly márciusban azzal végződött, hogy a rakéta röviddel a felszállás után a tengerbe zuhant. Azonban ezzel is sok olyan információ gyűlt össze, amelyekből tanulságokat vonhattak le. Egyetlen gyártónak sem sikerült még az első rakétáját egyből pályára állítani.

Josef Aschbacher, az Európai Űrügynökség (ESA) főigazgatója a szombati esti sikeres indítást „történelminek” nevezte, és azt mondta, hogy ez „újabb lépés egy sokszínűbb, autonóm európai indítási szolgáltatási szektor felé”.

Az Isar egyike azon európai startupoknak, amelyek a spanyol PLD Space és a francia MaiaSpace mellett szeretnének betörni a műholdfelbocsátási piacra. A párizsi székhelyű Arianespace vállalat már régóta végez ilyen tevékenységet Franciaország tengerentúli területéről, a dél-amerikai Francia Guyanából.

A München közeli központból irányított Isar tervei szerint a cég mostantól áttér Spectrum rakétája sorozatgyártására, évi több mint 30 darabos tervezett kapacitással, és egy második indítóállomást is létrehoz Kanadában.