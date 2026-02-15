2024-ben Izrael katonai kiadásai 46,5 milliárd dollárra szöktek fel, a GDP 9 százalékát tették ki, ami történelmi csúcs: legutóbb az 1967-es hatnapos háború idején fordítottak ennyit honvédelemre.
Az Orbán-kormány ötmilliárddasé száll be. Magyar Levente külügyi államtitkár reméli, hogy Kína után Magyarország lehet a második akkumulátorgyártásban.
Kihirdették az MVM Edison startup verseny 2023-as győzteseit. Az innovatív fejlesztéseket két kategóriában értékelte a szakmai zsűri. Az ötlet fázis első helyezettje a ChillWell csapata lett, másodikként a Metrinergy, harmadikként pedig a Beeco végzett. A scale up fázis díjazottja a BitBűvész KKT. lett.
„Eddig nem sikerült volna eljutni Magyarországon” – így fogalmazott Antal Dániel, akit magyarként Hágában alapított cégével díjaztak az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz igazodó holland startup vállalkozások között. A 2020-ban alapított Reprex alapítója, ügyvezetője a zenei platformokhoz köthető adatokat szeretné igazságossá tenni. Munkatársaival azon dolgozik, hogy a nagy méretű adatállomány és a mesterséges intelligencia ne teremtsen újabb hátrányokat például a magyaroknak, a nőknek, és egyetlen kisebbségben élőnek sem.
Minden eddiginél több, 220 csapat közül kerültek ki idén az MVM EDISON energetikai startup verseny győztesei. A klasz ötletek évről évre egyre nagyobb számban találkoznak a megvalósítást támogató inkubációs forrásokkal, ami ígéretes a jövőre nézve: a kreatív energiákba történő befektetés az energiahatékonyságot is növeli.
A programozás nem férfi szakma, de a pályaválasztás előtt álló tinédzser lányok számára is érdekessé és vonzóvá lehet tenni – vallja Pálfi Dóra 26 éves startup-alapító és programozó, akinek szemléletformáló vállalkozását már az Apple, a Google, a svéd állam és több magyar milliárdos is támogatja. Dóra lapunknak mesélt arról, miért látott több fantáziát a programozásban, mint az agykutatásban, milyen volt Abu-Dzabiban tanulni, hogy alapított startupot és milyen egyetemistaként egy több százmillió forintra becsült céget igazgatni.
Éves szinten erre 277 órát fordít egy-egy hazai cég, miközben az uniós átlag 149 óra, de még Romániában is csupán 163 órát foglalkoznak ezzel a vállalkozások, Szlovákiában pedig 192 órát.
Magyarországon több száz ígéretes internetes vállalkozás, startup működik, köztük olyanok, amelyek messzebbre juthatnak a Prezinél, a Ustreamnél vagyaz iGO-nál. Egy-egy nemzetközi szinten is sikeres magyar cég nagyobb hatással lehet a közgondolkodásra, az üzleti morálra és általában a gazdaságra, mint akármilyen politikai program. És miközben a gyerekeink jövőjét a számítógépek határozzák meg, az általános iskolákban – tisztelet a kivételnek – szinte alig tanulnak valamit a lényegről. Interjú Balogh Péter szoftveres vállalkozó-programozó-stratégával, a nemzetközi navigációs rendszer, az iGO atyjával.
Áprilisban kezdetét veszi a döntős csapatok felkészülése az MVM Edison döntőjére. A környezetbarát és energiahatékony innovációk alkotói így már csak egy karnyújtásnyira vannak az akár 50 millió forint értékű magvető befektetéstől.
Egyszerűbbé, gyorsabbá és pontosabbá teheti a repülőgépek és más légijárművek külső átvizsgálását, illetve karbantartását az AerinX nevű magyar cég kiterjesztett valóság (AR) alapú megoldása.
Becslések szerint jelenleg Magyarországon mintegy ezer úgynevezett startup, vagy ahogyan régen nevezték, garázscég lehet. Közülük 250-300 már valamilyen szinten megvalósította azt az alapötletet, amire vállalkozást építhetett. Gazdasági szakértők szerint ezeknek a startup cégek megjelenése és felkarolása fontos, mert innovatív ötleteikkel, megoldásaikkal élénkítik a versenyt. E kis cégek támogatók nélkül viszont meglehetősen lassan haladnak a megvalósítás felé.
A Népszavát kiadó XXI. Század Média és a Branditorial reklámügynökséget is működtető AGL Group médiainnovációs startup konzorciumban 250.000 euró azaz, mintegy 78 millió forint támogatást nyert el a Google „The Digital News Initiative Innovation Fund” (Google DNI Innovációs Alap) elnevezésű pályázatán.
A tavalyi sikeres programot követően az újonnan induló vállalkozások ismét pályázhatnak támogatásokra.
November 30-án BEEP-BEEP KarrierHub néven tartják Magyarországon az első menedzsment állásbörzét, amelyen mintegy 20 startup cég keres majd gazdasági vezetőt, marketingest, értékesítési vezetőket - közölte a RoadRun-R inkubátorház.
Nagy érdeklődés övezte a magyar startup cégek bemutatkozását a Start Tel-Aviv 2014 szakmai rendezvényén szerda délelőtt.
Ma reggel elindult a képzés a Google új budapesti konferenciaközpontjában. Az elektronikai óriáscég első oktató- és rendezvényközpontját hozta létre a közép- és kelet-európai térségben. Céljuk, hogy emberek ezreinek életében hozzanak változást, nem csak a Google Magyarország, de az egész régió számára példát mutatva. Diákok, új, de feltörekvő cégek (startupok) és vállalkozások digitális versenyképességét kívánják növelni, mit jelent ez azonban? A képre kattintva tekintheti meg a galériát!