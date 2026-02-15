A programozás szexi, és mindenkinek jól áll!

A programozás nem férfi szakma, de a pályaválasztás előtt álló tinédzser lányok számára is érdekessé és vonzóvá lehet tenni – vallja Pálfi Dóra 26 éves startup-alapító és programozó, akinek szemléletformáló vállalkozását már az Apple, a Google, a svéd állam és több magyar milliárdos is támogatja. Dóra lapunknak mesélt arról, miért látott több fantáziát a programozásban, mint az agykutatásban, milyen volt Abu-Dzabiban tanulni, hogy alapított startupot és milyen egyetemistaként egy több százmillió forintra becsült céget igazgatni.