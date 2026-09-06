Magabiztos idegenbeli győzelemmel kezdte a BL-idényt a Ferencváros

Ferencvárosi Torna Club;női kézilabda Bajnokok Ligája;

2026-09-06 20:01:00 CEST

A Ferencváros végig vezetve 29-20-ra nyert a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.

Remekül kezdtek a vendégek – akiktől Márton Gréta és Balázs Bítia hiányzott –, hiszen még három perc sem telt el a meccsből, amikor 3-0-ra vezettek, és több mint hat és fél percig nem kaptak gólt.

A hazaiak a tizedik percben elveszítették egyik beállójukat: Ivana Godec fejre ütésért piros lapot kapott.

Klujber Katrin 12 perc után már négy gólpassznál járt, csapata pedig egy 7-2-es sorozattal tovább növelte a különbséget. Az első félidőben 12 lövést rontott az FTC, ennek ellenére magabiztosan vezetett (15-9) a szünetben, hiszen nyolccal több kísérlete volt, mint a Buducnostnak, másrészt Anna Kristensen remekül védett.

A régebben a magyar csapatot erősítő Itana Grbic irányításával némileg sikerült visszazárkóznia a házigazdának, de a 46. percben már 22-14-es előnyben volt az FTC.

Az eredmény és a nívó is hullámzott, de a vég egyértelműen a vendégeké volt: Buducnost Podgorica (montenegrói)–FTC-Toyota Kovács 20-29.

Elizabeth Omoregie hét, Emily Vogel és Simon Petra öt-öt góllal, Anna Kristensen 14 védéssel vette ki részét a sikerből. Az FTC jövő szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljanát fogadja Érden, az előző idényben BL-ezüstérmes Győr pedig a dán Nyköbing Falstert látja vendégül ugyanazon a napon.