A magyar válogatottat is kiküldték éjszaka a hotelből a berlini női kosárlabda-világbajnokságon

női kosárlabda-válogatott;

2026-09-06 14:46:00 CEST

Tűzriadó miatt az összes csapatot kiküldték a szállodából szombat éjjel.

Plézer Gábor technikai vezető arról tájékoztatta az MTI-t, hogy vasárnap éjjel két óra körül megszólaltak a tűzjelzők a Radisson Collection Hotelben. „Fülsiketítő szirénára ébredtünk, és a hangszórókból több nyelven is felszólítottak bennünket, hogy hagyjuk el az épületet. Mindannyian kimentünk az utcára, ahol nagyjából fél órát várakoztunk, amikor közölték, hogy minden rendben van, és visszamehetünk” – mesélte Plézer Gábor, hozzátéve, a riadó okát nem közölték a házigazdák. „Szerencsére nincs ma meccsünk, így nem volt annyira zavaró a közjáték” – tette hozzá.





A Spree folyó partján álló szállodában lakik a 16 csapatos vb-mezőny 15 együttese, az egyetlen kivétel az elmúlt négy világbajnokságon győztes Egyesült Államok válogatottja, amely külön szálláshelyet választott magának.

A magyar női válogatott 28 éves szünet után jutott ki a vb-re, és hatalmas bravúrt elővezetve (a franciák elleni vereség után a nigériaiak legyőzésével) már továbbjutott csoportjából. Az alapszakasz hétfői zárónapján Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese Dél-Koreával játszik (tv.: M4 Sport 14.30). Annak a meccsnek már nem lesz tétje a továbbjutás szempontjából, mivel a nyeretlenül sereghajtó Nigéria már nem tudja megelőzni a magyarokat – csak a csoporton belüli helyezésről dönt.