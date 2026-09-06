A mezőny végéről nyert, Antonellit ünnepli Olaszország, a Ferrarit rommá törte Leclerc

Forma-1;

2026-09-06 19:32:00 CEST

A világbajnoki pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája a 19. helyről rajtolva nyerte meg a Forma-1-es Olasz Nagydíjat Monzában.

A rajtnál a pole pozícióból indult Pierre Gasly (Alpine) megtartotta a vezető helyet, de ez nem sokáig tartott, az első kör végén ugyanis Russell, valamint az első kanyarban ferraris csapattársát, Lewis Hamiltont leszorító Charles Leclerc is elment mellette.

Leclerc viszont a Parabolica-kanyarban túl hamar lépett a gázra, megbicsaklott alatta a Ferrari, amely aztán nagy sebességgel átcsúszott a sóderágyon és a gumifalba csapódott.

A baleset miatt piros zászlóval félbeszakították a futamot, a roncsot saját lábán elhagyó monacói versenyzőt pedig a pálya kórházába szállították kivizsgálásra. A viadal nagyjából 30 percnyi kényszerszünet után folytatódhatott, mégpedig újabb állórajttal, amelyet meg kellett ismételni, mert Cunoda Juki (Racing Bulls) rosszul állt fel a rajtrácsra.

Végül aztán sikerült elstartolnia a mezőnynek, Russell pedig az élen maradt, közvetlenül mögötte Gasly száguldott, s bár a másik Alpine-nal Franco Colapinto feljött harmadiknak, rövidesen kicsúszott és visszaesett. Közben Verstappen lehagyta Gaslyt és átvette a második helyet, hamarosan pedig Hamilton is lehagyta a franciát.

Antonelli eddigre már hatodik volt, kisvártatva Hamiltont és Piastrit is maga mögé utasította, majd a vezető pozíciót visszaszerző Russell mögé sorolt be másodiknak, miután lehagyta Verstappent.

Antonelli a 17. kör elején a célegyenesben megtámadta és simán megelőzte Russellt, majd kettejük között oda-vissza előzgetés alakult ki.

A hajrában aztán Antonelli egyre közelebb ért Russellhez, majd az 50. körben le is hagyta a britet, ami a 26. előzése volt a futamon. Antonelli a sikerével 66 pontosra növelte az előnyét az összetett élén Russell-lel szemben.

Végeredmény, Olasz Nagydíj, Monza (53 kör, 306,720 km, a pontszerzők):

1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:51:15.281 óra

2. George Russell (brit, Mercedes) 3.857 másodperc hátrány

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 14.718 mp h.

4. Lando Norris (brit, McLaren) 19.056 mp h.

5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 19.253 mp h.

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 24.655 mp h.

A vb-pontversenyek állása 13 futam után (még 10 van hátra)

Versenyzők:

1. Antonelli 267 pont

2. Russell 201

3. Hamilton 191

4. Norris 171

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 155

6. Verstappen 127

Csapatok:

1. Mercedes 468 pont

2. Ferrari 346

3. McLaren 287

4. Red Bull 204

5. Racing Bulls 75

6. Alpine 62