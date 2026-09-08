BL-nyitány retró rangadóval

Real Madrid;Internazionale;labdarúgó Bajnokok Ligája;

2026-09-08 09:00:00 CEST

Háromnapos forgataggal kezdődik kedden a BL idei ligaszakasza. Az első nap slágere nagy hagyományú mérkőzés: a rekordgyőztes, a trófeát 15-ször elhódító Real Madrid az Internazionalét fogadja. Nem a legjobb pillanatban.

A királyi gárda 1-0-ra kikapott Sevillában a Betistől úgy, hogy gólkülönbséget javíthatott volna, de kihagyott mindent, a legfőbb rontópál, Kylian Mbappé még tizenegyest is hibázott. Ráadásul a fehéreknél nyolcan sérültek, s bár Aurélien Tchouaméni és Endrick már a csapattal edz, nem valószínű, hogy bármelyiküket beveti José Mourinho edző, akit immár az is frusztrál, hogy Marc Cucurella sem teljesen egészséges.

Ezen túl Eduardo Camavinga, Arda Güler és Bernardo Silva eltiltás miatt nem játszhat az Inter ellen. A Madrid-közeli Marca szerint három variáció lehetséges: 1. Jude Bellingham húzódik vissza Fede Valverde mellé; 2. az utánpótlásból Jorge Cestero vagy Sergio Martinez lesz Valverde védekező középpályás partnere; 3. Dean Huijsen lép egy sorral előre, és Ibrahima Konatéval Antonio Rüdiger alkotja a középső hátvédpárost. Az ék Mbappé mögött pedig Vinícius, valamint Yan Diomandé, Brahim Diaz, Carlos Espí, Bellingham közül kettő játszik.

Az olasz foci nagyszerű reklámja

A királyiaknál tehát sok a kétség, az Inter viszont nyugodtan ment Madridba, mivel az olasz bajnokságban pontveszteség nélkül áll a 2-0-ra vezető Napoli 3-2-es legyőzése után. „Nagyszerű reklám volt ez az olasz futballnak” – mondta a meccsről Cristian Chivu, a milánói csapat román edzője.

A Liverpooltól igazolt Curtis Jones is dicsérte az itáliai futballt. „Unalmas a Serie A? Vannak, akik ezt mondják – emlékeztetett. – De itt sokrétű a taktika, a csapatok pedig soha nem adják fel. S az edzők is jók.”

A legjobban azonban a duplázó, egyben a 91. percben győztes gólt szerző argentin Lautaro Martinez érezte magát, mert talán kikászálódott abból a lelki válságból, amelyet egyrészt a világbajnoki cím elvesztése, másrészt amiatt érzett, hogy a vb-döntőben egyetlen percet sem játszhatott.

Nemcsak ő kér 19-re lapot az európai kupák huszadik Real Madrid–Internazionale mérkőzésén, amely előtt a győzelmi arány – két döntetlen mellett – 10:7 a győzelmi arány a királyi gárda javára.

Az első találkozó mindjárt egy BEK-döntő volt, 1964-ben 3:1-re nyert Bécsben az Inter.

A mérkőzés után Puskás Ferenc odaadta a mezét a kétgólos Sandro Mazzolának, mondván: „Játszottam apád ellen is, büszke lehetne rád.”

(A papa, Valentino Mazzola a Grande Torino 1949-es repülőgép-szerencsétlenségében vesztette életét.)

Két évvel később BEK-elődöntőt vívott a Grande Inter és a Real Madrid. A Bernabéu stadionban 1:0-ra a házigazdák győztek, majd Vadas Györgyöt, a visszavágó játékvezetőjét aranyóra fogadta milánói hotelszobája éjjeliszekrényén. Vadas, aki a Pipacs bár üzletvezetőjeként sok mindent átélt a belvárosi éjszakában, eltette az órát, majd korrekten fújt. A San Siróban 1:1-gyel zárult a parti, a Real Madrid jutott tovább. Angelo Moratti, az Inter elnöke meg valamiképpen kijárta, hogy Vadast az UEFA soha többé ne küldje kontinentális kupameccsre.

A királyi gárda utolsó veresége a csúcstalálkozókon

Zsolt Istvánnal nem volt milánói probléma 1967-ben, mert a BEK negyeddöntőjében mindkét mérkőzést az Inter nyerte. A párbaj két hőse a kapujának érintetlenségét itt is, ott is megőrző Giuliano Sarti, valamint a Milánóban (1:0) és Madridban (2:0) egyaránt gólt szerző Renato Cappellini volt.

Az Internazionale az 1981-es BEK-elődöntőben is 1:0-ra győzött a San Siróban, de a visszavágón 2:0-ra kikapott. A döntőben viszont a Real Madrid alulmaradt a Liverpoollal szemben (0-1); ez mindmáig a királyi gárda utolsó veresége a BEK, illetve a BL csúcstalálkozóján.

Újabb négy év múltán az Inter 2-0-ra nyert Milánóban, ám a Real Madrid hazai 3-0-val fordított. Így vívott döntőt a Videotonnal az UEFA Kupában; Fehérváron 3-0-ra győzött, a Bernabéu stadionban viszont 1-0-ra a magyar csapat nyert, a döntőnek tulajdonképpen nem volt vesztese.

A Real Madrid akkoriban nem a BEK, hanem az UEFA Kupa szinonimáját jelentette, hiszen a következő évben a milánói 1-3 után otthon 5-1-re nyerte az Inter elleni visszavágót, majd a döntő madridi találkozóján ugyancsak 5-1-re kalapálta el a Köln csapatát.

A felek aztán visszatértek a BEK-hez, illetve a BL-hez, amelyben a legutóbbi négy egymás elleni mérkőzésen egyaránt a Real Madrid győzött (2020-ban 3-2-re és 2-0-ra, 2021-ben 1-0-ra és 2-0-ra).

A sorozat folytatása kétséges, Diomandé ügynöke – aki Viníciusé is – ellenben megmámorosodott attól, hogy pártfogoltja esetleg a kezdő tizenegy tagja lehet kedd este kilenckor. Azt mondta az elefántcsontparti csatárról: „Olyan, mint a Halley-üstökös.”

Ebből Madrid még semmit sem látott, ám kétségtelen, hogy a kész vagyonért szerződtetett, eddig 83 percet – haszontalanul – a pályán töltő Diomandéért sorban álltak az európai topklubok. Kiderült: az Arsenal radarján is rajta volt, ahogyan – többek között – Julian Alvarez, Bradley Barcola, João Pedro, Vinícius Júnior is.

A Lipcse afrikai csatáráért folytatott átigazolási versenyben nyert a Real Madrid. Illetve, hogy valójában nyert-e, az 125 millió eurós kérdés.

Miként azt sem tudni, kedd este nyer-e.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló

Kedd:

Club Brugge (belga)–Aston Villa (angol) Sport2 TV, RTL+ 18.45

AEK Athén (görög)–LASK (osztrák) Sport1 TV, RTL+ 18.45

Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) Sport2 TV, RTL+ 21.00

Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) RTL+ 21.00

FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) Sport1 TV, RTL+ 21.00

Lille (francia)–Real Betis (spanyol) RTL+ 21.00