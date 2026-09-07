Ødegaard gólja tőrdöfés volt a fejlődésben lévő Chelsea-szívbe

Premier League;Arsenal;Chelsea;

2026-09-07 09:30:00 CEST

Megszolgálta hírnevét a londoni rangadó, sem izgalomban, sem színvonalban nem volt hiány az Emirates Stadionban, ahol a házigazdák hátrányból fordítva győztek 2-1-re az Arsenal–Chelsea-szuperrangadón.

Fantasztikus mérkőzést játszott vasárnap a címvédő Arsenal és a tavalyi gyenge szereplése miatt nemzetközi kihívások nélkül maradt, így kizárólag hazai mérkőzésekre fókuszáló Chelsea. Az észak- kontra délnyugat-londoni derbin két, eddig veretlen csapat veselkedett egymásnak és produkált egy kivételesen lüktető meccset.

A Chelsea kezdett jobban, immár sorozatban harmadik találkozóján talált be az első öt percben, sőt ezúttal már a 77. másodpercben (0-1). David Raya kapujának rövid sarkát történetesen az a Morgan Rogers lőtte ki szinte védhetetlenül, akinek szolgálataira az Arsenal is szívesen tartott volna igényt. Hasonlóan jelképes jelentőségű, hogy – Riccardo Calafiori VAR által lesnek ítélt gólja után – a 25. percben egy volt Chelsea-támadó, Kai Havertz egyenlített (1-1).

Furcsa módon a német csatár szinte mindig megkeseríti a „kékek” életét, vasárnap duplán, mivel az 50. percben a vezetést biztosító, egyben a 2-1-es végeredményt beállított akcióban is szerepet játszott. Ő volt az, aki egy zseniális, labda nélküli testcsellel teljesen üres területet biztosított a mögötte loholó Martin Ødegaardnak, aki bravúrosan vette be a legújabb Chelsea-kapus, az argentín Emilio Martinez birodalmát (2-1). Bár a vendégek elszántan igyekeztek egalizálni, Mikel Arteta csapata tavalyról jól ismert szervezettségével, fegyelmével kiböjtölte a mérkőzés végét és megérdemelt győzelmet aratott.

A hármas sípszó után a mérkőzést az Egyesült Királyságban közvetítő Sky Sports kommentátor sztárja, Jamie Carragher, a Liverpool volt védője alaposan lehúzta a keresztvizet a Chelsea-ről:

„Óriási különbség van a két csapat között, mind a kezdőcsapatot, mind a keretet illetően. Hosszú időbe fog telni, míg a Chelsea utoléri az Arsenal szintjét, ha erre egyáltalán valamikor is sor kerül.”

A befolyásos szakértő megkapta a magáét állandó partnerétől, a Manchester United egykori kiválóságától, Gary Neville-től, miután Havertzet ahhoz a Roberto Firminóhoz hasonlította, aki a Poolban Mohamed Szalah-t szolgálta ki. Szerinte a brazil játékos nem érdemelte ki a méltatást.

A Sky Sports gárdája találóan fogalmazott, amikor úgy vélte, Ødegaard gólja „tőrt döfött a Chelsea szívébe”. Általános volt a vélemény, hogy a Chelsea még „fejlődésben lévő”, az Arsenal pedig „érett együttes, mely ismét megmutatta, hogyan lehet egy góllal megnyerni szoros meccseket”.

Mikel Arteta ugyan nyilvánvalóan boldog volt a győzelmi sorozat folytatása miatt, ám „elégedetlen” volt a korán bekapott gól miatt. Külön kiemelte a csapatkapitány meccset eldöntő, kiemelkedő teljesítményét.

Megjegyezte, hogy Ødegaard nagyon élvezi a futballt, magabiztos, és a körülötte lévő játékosok is segítik a tündöklését. Kitért Havertz és a norvég válogatott kémiájára is mint meccseket eldönteni képes tényezőre.

Óvatos duhajként hozzátette, hogy két lábbal a földön kell maradniuk, továbbra is magasan kell tartani a lécet és folyamatos fejlődésre törekedni.

Baszk kollégája, barátja és riválisa, Xabi Alonso higgadtan, de csalódottan vette tudomásul az első bajnoki vereséget. „Nem kezdhettünk volna jobban, de egy Arsenal szintű csapat ellen nem elég húsz percig jól játszani. Le kell vonni a tanulságot, nem lett volna szabad annyi szabad területet hagyni Ødegaardnak és a második félidőben a labdabiztonság sem volt az igazi”.

Ha már csalódott menedzserekről esik szó, nem maradhat említés nélkül Michael Carrick sem, hiszen a Manchester United a 96. percben kapott góllal bukta el a győzelmet az Evertonnal szemben és végzett 2-2-re. Nehezen viselte, hogy kétszer is vezettek, mégis kicsúszott a kezükből a három pont, így három mérkőzésen már öt pontot vesztettek.

„Az után a rengeteg munka után, amit beletettünk, nem jó érzés a döntetlen, sokkal inkább olyan, mintha vereséget szenvedtünk volna” – számolt be érzéseiről a Sir Alex Ferguson-évek egyik legbefolyásosabb kiválósága.

Nincs ok azonban a pánikra, mert „nagyon közel álltunk a győzelemhez. Ez a futball, vannak apró momentumok, amiket kezelhettünk volna jobban is, de rendben leszünk”.

A Premier League élcsoportja 3 forduló után: 1. Manchester City (7-2) 9 pont, 2. Arsenal (6-1) 9, 3. Hull 7,… 7. Liverpool 5.