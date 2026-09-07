Elhatárolódott a transzparenstől a Ferencváros egyik főszponzora

Ferencváros;Magyar Telekom;Újpest FC;

2026-09-07 18:00:00 CEST

A Magyar Telekom Facebook-bejegyzésben jelezte, elhatárolódik a Groupama Arénában vasárnap használt transzparenstől és megnyilvánulástól. A Ferencváros egyik főszponzora egyúttal kérte a klubot és a stadiont üzemeltető céget, az agresszív megnyilvánulásokat távol tartsák a lelátóktól.

Reagált a vasárnapi Ferencváros-Újpest mérkőzésen történtekre a Magyar Telekom, amely a zöld-fehér alakulat egyik főszponzora. A terjedelmes Facebook-bejegyzés szerint a Magyar Telekom, mint a Ferencvárosi Torna Club fő támogatója elhatárolódik minden, a szurkolók egyes csoportjai által, a Ferencváros - Újpest hétvégi magyar bajnoki labdarúgó mérkőzésen, a Groupama Arénában használt transzparenstől és megnyilvánulástól.

„Ezek éles ellentétben állnak azokkal az értékekkel, melyeket a Magyar Telekom márka magáénak vall és hisz, és a többi szurkoló számára sem támogatja a családbarát, biztonságos és sportszerű környezet megteremtését a lelátókon.”

„A mai nappal kértük mind a Ferencvárosi Torna Club, mind pedig a Groupama Arénát üzemeltető SPORTFIVE Hungary Kft. hivatalos állásfoglalását arról, milyen intézkedéseket és megelőző lépéseket terveznek annak érdekében, hogy az agresszív megnyilvánulásokat távol tartsák a lelátóktól.”

„Szponzorációnkkal továbbra is a hazai viszonylatban kiemelkedő népszerűségű és nagy múltra visszatekintő klubot támogatjuk – annak sportolóival, utánpótlás játékosaival, edzőivel, egyéb munkatársaival és azon szurkolóival – akik számára az alapvető emberi értékek ugyanolyan fontosak, mint nekünk” – zárul a közlemény.