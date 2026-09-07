Reagált a Ferencváros a molinó-botrányra, az MLSZ fegyelmi eljárást indít

Ferencváros;fegyelmi eljárás;MLSZ;Újpest FC;molinók;

2026-09-07 16:16:00 CEST

Egy magánszemély feljelentést tett a vasárnapi Ferencváros-Újpest labdarúgó-mérkőzésen megjelelő molinók ügyében. A Magyar Labdarúgó Szövetség közben a fegyelmi szabályzata alapján eljárást indít. A Ferencváros sajtóosztálya pedig Kubatov Gábor klubelnök biztonságáért aggódik.

Hosszú évek után tudott újra pontot tudott szerezni az Újpest a Ferencváros ellen a magyar labdarúgó-bajnokságban, a vasárnapi mérkőzés azonban nem a 2-2-es végeredményről, hanem a lelátón megjelenő molinókról marad emlékezetes.

A ferencvárosi oldalon „Szeresd a Fradit és boldog leszel, ha bántod a Fradit, halott leszel, szeresd a Fradit és szurkolj velünk, ha bántod a Fradit, agyonverünk!” – sorok voltak olvashatóak, míg az Újpest-szurkolók „Kubatov Gábor kezdj el aggódni” – feliratú molinót tartottak a magasba.

Lapunk megkeresésére a Magyar Labdarúgó Szövetség azt válaszolta: „az MLSZ fegyelmi szabályzata alapján eljárás indul az ön által idézett kiírás ügyében. Tájékoztatjuk, hogy a szövetség számára minden zsarolás, fenyegetés, gyűlöletkeltő megnyilvánulás bármely klub vagy szurkolótábor részéről elfogadhatatlan. Az ilyen jellegű megnyilvánulásoknak nincsen helye a stadionokban és túlmutatnak a fegyelmi eljárás határain. A cselekmény - súlyossága okán - első sorban a rendőrség és az igazságszolgáltatás hatáskörébe tartozik. Egyúttal arról is informáljuk, hogy a Ferencvárosi TC- Újpest FC mérkőzés biztonsági besorolása kiemelt kockázatú volt.”

Nem sokkal később a rendőrség szűk szavúan reagált megkeresésünkre: „A Budapesti Rendőr-főkapitányságra egy magánszemély tett feljelentést, mely alapján feljelentés-kiegészítést rendelt el” – tudatta a BRFK.

A zöld-fehér klub sajtóosztálya azt írta: az FTC-t is felháborította egynémely kiírás.

„Különösen az, amelyen a klub elnökét fenyegették meg vendégszurkolók. A Kubatov Gábor kezdj el aggódni felirat nyilván önökben is rossz érzéseket kelt, hiszen Kubatov Gábor pusztán a munkáját végzi kizárólag a hatályos törvények szabta keretek között.

A molinót tartók arca nem látható. Érthető, klubelnököket fenyegetni szégyenletes dolog, jó tudni, hogy nem büszkék rá” – áll a klub válaszában. A sajtóosztály a válasz megküldése után egy órával újabb e-mailt írt a Népszavának, amelyben arról érdeklődött, kívánunk-e reagálni a „Kubatov Gábor kezdj el aggódni” fenyegető molinó ügyére.

A Népszava politikai és klubhovatartozástól függetlenül elítél minden olyan cselekedetet, ami túlmutat a szurkolói indulatokon.

A témában kérdéseket küldtünk a Újpest sajtóosztályának, valamint a Belügyminisztériumnak is, amennyiben érkezik válasz, beszámolunk róla.

Mindennapossá válik, hogy valakit fenyegetés ér

Mint azt néhány napja a Népszava is megírta, az a szurkolói csoport, amelyik a Ferencváros legitim, a klubbal azonosítható részének tekinti magát, a kilencvenes évek maffiaéveit idéző módon üzent az újságíróknak – Kele Jánosnak (24.hu) és Murányi Andrásnak (Index) –, akik igyekeztek szétszálazni a Fradiváros 25 milliárd forintos állami támogatásának útját. Megkérdőjelezték továbbá a felhasználás szabályszerűségét, tudniillik nem épült semmi, cserébe viszont a pénz sincs már meg.

Arról is beszámoltunk, hogy a gyűlölet már tettlegességig fajult, a múlt heti Ferencváros–Dabas férfi kézilabda-mérkőzést követően négy maszkot viselő ember megtámadta Németh Zoltán Lajost, a Ferenczvárosi C-közép Facebook-oldal szerzőjét, aki Kubatov Gábor klubelnök régi kritikusa. A mostani molinó azonban szintlépés, halálos fenyegetés, és ha a tényfeltárás az ultrák szerint bántás, akkor az az újságírók, az influenszerek mellett a nyomozó hatóságokat is érintik. Az Állami Számvevőszék bejelentése után a Fradiváros-ügyben már elindult nyomozás mellett nemrég a Belügyminisztérium is büntetőfeljelentést tett.