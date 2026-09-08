Négy műalkotást loptak el a franciaországi Renoir-múzeumból, a kár több millió euró

lopott festmény;Pierre-Auguste Renoir;

2026-09-08 11:07:00 CEST

Két tolvaj betört a francia Riviérán található Renoir Múzeumba, és négy műalkotást lopott el, egyet menekülés közben elejtettek.

Az országos és városi rendőrség is a helyszínen van a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer településen található Renoir-múzeumnál, miután az intézményből több millió euró értékű műalkotásokat loptak el. Az eset röviddel hajnali hat óra előtt történt, a tolvajok menekülés közben a négy festmény egyikét elejtették. Cagnes-sur-Mer polgármestere szerint az ellopott műalkotások becsült értéke 9 millió euró – adta hírül az AFP hírügynökség.

A múzeumot 1960-ban nyitották meg Pierre-August Renoir festőművész utolsó lakhelyén, ahol a festő 1919-ben elhunyt. Gyűjteményében megtalálhatók Renoir tárgyai és bútorai, köztük festőállványa és kerekesszéke, valamint a művész által festett portrék, tájképek és aktok – olvasható a The Guardian oldalán. A polgármester elmondta, hogy a hatóságoknak öt percbe telt, mire reagáltak. „A múzeum riasztója reggel 5:48-kor jelzett. Reggel 5:53-kor, mindössze öt perccel később, a városi rendőrség már a helyszínen volt” – mondta.

Az eset kevesebb mint egy évvel azután történt, hogy nyolc, összesen mintegy 88 millió euró értékű műtárgyat loptak el egy nappali rablás során a párizsi Louvre-ból. A négy gyanúsítottat letartóztatták, de a lopott tárgyakat még nem találták meg, annak ellenére, hogy a francia nyomozók kiterjedt keresést folytattak a párizsi régióban, és együttműködtek a belga, olasz és más országok rendőrségeivel is.