Két tolvaj betört a francia Riviérán található Renoir Múzeumba, és négy műalkotást lopott el, egyet menekülés közben elejtettek.
Felismerve a winterthuri Reinart gyűjtemény 2025-ös átépítésében rejlő lehetőséget, a nagyon hasonló szellemű londoni múzeum kölcsönkérte a legpazarabb alkotásokat.
Aki idén Franciaországba utazik, különleges képzőművészeti csemegében részesülhet. 150 évvel az 1874-ben megrendezett első kiállítás után, mintegy harminc franciaországi múzeum reprezentatív kiállításokkal ünnepli meg azt a művészeti forradalmat, amit ma impresszionizmus néven ismerünk.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a múzeum karácsony másnapján, a két ünnep között és az újév első napján is nyitva tart.
A nagy érdeklődés miatt a tárlat hétvégenként egy órával korábban, 10 óra helyett 9 órakor nyitja meg kapuit a látogatók előtt.
Pierre-Auguste Renoir művészetével a közönség első alkalommal találkozhat átfogó, reprezentatív magyarországi kiállításon. A francia mester hat évtizedes életművét mintegy hetven alkotás mutatja be.