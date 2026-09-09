Lemondott a legfőbb ügyész Ukrajnában a hivatalát megrázó botrány miatt

A korrupcióellenes nyomozók néhány napja átkutatták az általa és a Legfőbb Ügyészség más magas rangú tisztviselői által használt irodákat és ingatlanokat, és azt is közölték, hogy a birtokukban lévő lehallgatott beszélgetések egyikén az egyik elkövető nyilvánvalóan Kravcsenkóra hivatkozik.
Hétfő esti közleményében Kravcseko azt írta, hogy döntését politikai megfontolásból hozta meg. „Nem akarom, hogy a főügyészi pozíciót politikai konfrontáció eszközévé váljon” – hangoztatta, fenntartva előző napi állítását, miszerint semmi köze nem volt a nyomozók által feltárt bűnszervezethez. Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint előzőleg Zelenszkij találkozott Kravcsenkóval és David Arahamiával, a kormányzó Nép Szolgája parlamenti frakcióvezetőjével, hogy megvitassák, a legfőbb ügyész hivatalában maradhat-e.
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) szeptember 5-én jelentette be, hogy lelepleztek egy bűnszervezetet, amelyet a Legfőbb Ügyészség egyik magas rangú tisztviselője vezetett, és amely csalárd call centereket védett, s a beszedett védelmi pénzekből több millió hrivnyát „mosott” tisztára.
A nyomozók szerint a csoportot 2025 közepén hozták létre, a Legfőbb Ügyészségen kívüli ügyészek és mások bevonásával.
A csoport állítólag szisztematikusan kenőpénzt kapott azért, hogy védelmet nyújtott a hatósági fellépések ellen az ukránokat és külföldieket célzó csalárd call centerek üzemeltetői számára.
A nyomozók állítása szerint a rendszerből származó bevételeket ingatlanvásárlásokon, harmadik felek nevére bejegyzett vagyontárgyakon és társaik bankszámláin keresztül mosták tisztára. Eddig a szervezet öt feltételezett tagját azonosították.
A bűnszervezet feje a nemzetközi osztály vezetője volt
A NABU az üggyel kapcsolatban őrizetbe vette Szerhij Kropivát, a Legfőbb Ügyészség nemzetközi együttműködési osztályának helyettes vezetőjét, akit Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága hétfőn előzetes letartóztatásba helyezett, és szabadlábra helyezéséhez 120 millió hrivnya (mintegy 840 millió forint) óvadékot állapított meg.
A NABU lehallgatási felvételeket is közzétett, amelyek egyikén beszélnek egy "főnökként" említett személyről, aki állítólag védte a csoportot, s akinek az apai neve Andriiovics, és aki korábban az Állami Adóhivatalt vezette.
Ez egyértelműen csak Kravcsenkóra vonatkozhatott, de a legfőbb ügyészt a NABU egyelőre nem vádolta meg az ügyben.
Egy szeptember 6-i bírósági tárgyaláson egy korrupcióellenes ügyész rámutatott Kropiva és Kravcsenko szoros kapcsolatára is. Az ügy anyagai szerint Kropiva javítási munkálatokat szervezett egy házban Kozinban, Kijev déli elit lakóövezetében, ahol Kravcsenko él; Kravcsenko később elismerte, hogy a szóban forgó ingatlant a családja bérli.
Az ukrán call centreknek számos magyar is áldozatul esett
A magyar rendőrség 2024 júniusában hírt adott arról, hogy az ukrán társszervekkel együttműködve léptek fel banki csalásokra szakosodott, call centerként működő szervezett bűnözői csoport ellen, amelynek tagjai magukat Magyarországon működő pénzintézet alkalmazottainak kiadva szerezték meg magyar emberek bankszámláinak adatait, majd azokról utalásokat hajtottak végre. A 30 sértettnek ezzel összesen 360 millió forint kárt okoztak.
Orbán Viktor akkori miniszterelnök az egyik 2025. májusi kormányülés után egy "Vigyázat, ukrán csalók! című videóban figyelmeztetett mindenkit", hogy a banki csalások mögött is nagyrészt ukránok állnak.
A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet idén augusztus végén aról adott hírt, hogy Ukrajnában 94 csaló call centert számoltak fel, amelyek elsősorban külföldi, elsősorban európai uniós állampolgárokat vettek célba. A bűnözők hitelfelvételre, bankkártyaadatok megadására vagy távoli hozzáférést biztosító szoftver telepítésére próbálták rávenni az áldozatokat, másoknak hamis befektetési ajánlatokat kínáltak.
Az ukrán hatóságok a művelet során 411 házkutatást tartottak, és jelentős mennyiségű informatikai eszközt, bankkártyát, SIM-kártyát, valamint több millió dollár értékű készpénzt és egyéb vagyont foglaltak le.