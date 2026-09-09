Lemondott a legfőbb ügyész Ukrajnában a hivatalát megrázó botrány miatt

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2026-09-09 11:44:00 CEST

Benyújtotta lemondását az ukrán legfőbb ügyész Volodimir Zelenszkij elnöknek és a parlamentnek. Ruszlan Kravcsenko azután kényszerült a lépésre, hogy hozzá is elértek a szálak abban a nyomozásban, amely kiderítette, hogy hivatalának egyik vezető tisztségviselője védelmet biztosított az Ukrajnában működő csaló call centereknek.

A korrupcióellenes nyomozók néhány napja átkutatták az általa és a Legfőbb Ügyészség más magas rangú tisztviselői által használt irodákat és ingatlanokat, és azt is közölték, hogy a birtokukban lévő lehallgatott beszélgetések egyikén az egyik elkövető nyilvánvalóan Kravcsenkóra hivatkozik.

Hétfő esti közleményében Kravcseko azt írta, hogy döntését politikai megfontolásból hozta meg. „Nem akarom, hogy a főügyészi pozíciót politikai konfrontáció eszközévé váljon” – hangoztatta, fenntartva előző napi állítását, miszerint semmi köze nem volt a nyomozók által feltárt bűnszervezethez. Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint előzőleg Zelenszkij találkozott Kravcsenkóval és David Arahamiával, a kormányzó Nép Szolgája parlamenti frakcióvezetőjével, hogy megvitassák, a legfőbb ügyész hivatalában maradhat-e.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) szeptember 5-én jelentette be, hogy lelepleztek egy bűnszervezetet, amelyet a Legfőbb Ügyészség egyik magas rangú tisztviselője vezetett, és amely csalárd call centereket védett, s a beszedett védelmi pénzekből több millió hrivnyát „mosott” tisztára.

A nyomozók szerint a csoportot 2025 közepén hozták létre, a Legfőbb Ügyészségen kívüli ügyészek és mások bevonásával.

A csoport állítólag szisztematikusan kenőpénzt kapott azért, hogy védelmet nyújtott a hatósági fellépések ellen az ukránokat és külföldieket célzó csalárd call centerek üzemeltetői számára.

A nyomozók állítása szerint a rendszerből származó bevételeket ingatlanvásárlásokon, harmadik felek nevére bejegyzett vagyontárgyakon és társaik bankszámláin keresztül mosták tisztára. Eddig a szervezet öt feltételezett tagját azonosították.

A bűnszervezet feje a nemzetközi osztály vezetője volt

A NABU az üggyel kapcsolatban őrizetbe vette Szerhij Kropivát, a Legfőbb Ügyészség nemzetközi együttműködési osztályának helyettes vezetőjét, akit Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága hétfőn előzetes letartóztatásba helyezett, és szabadlábra helyezéséhez 120 millió hrivnya (mintegy 840 millió forint) óvadékot állapított meg.

A NABU lehallgatási felvételeket is közzétett, amelyek egyikén beszélnek egy "főnökként" említett személyről, aki állítólag védte a csoportot, s akinek az apai neve Andriiovics, és aki korábban az Állami Adóhivatalt vezette.

Ez egyértelműen csak Kravcsenkóra vonatkozhatott, de a legfőbb ügyészt a NABU egyelőre nem vádolta meg az ügyben.

Egy szeptember 6-i bírósági tárgyaláson egy korrupcióellenes ügyész rámutatott Kropiva és Kravcsenko szoros kapcsolatára is. Az ügy anyagai szerint Kropiva javítási munkálatokat szervezett egy házban Kozinban, Kijev déli elit lakóövezetében, ahol Kravcsenko él; Kravcsenko később elismerte, hogy a szóban forgó ingatlant a családja bérli.