Donald Trump kitett egy térképet, amelyen az egész észak-amerikai kontinenst és Izlandot is az Egyesült Államokhoz csatolta

Izland;Kanada;Mexikó;Egyesült Államok;Grönland;Donald Trump;karibi térség;

2026-09-08 14:25:00 CEST

Az amerikai elnök újabb fantazmagóriái miatt Izland bekérette az amerikai nagykövetet.

Folytatja expanzionista trollpolitikáját Donald Trump: az amerikai elnök minden kontextus és magyarázat nélkül kirakott saját közösségi oldalára, a Truth Social-re egy térképet, amin Grönland, Kanada, Mexikó, a karibi térség és Izland is az amerikai zászló színeire van festve. A képen a teljes terület Amerikai Egyesült Államoknak van elnevezve.

Ha mindez nem lenne elég, a térképen természetesen a Mexikói-öböl is Amerikai-öböl néven szerepel, saját korábbi döntésének megfelelően, jóllehet az Ontario-tavat nem volt hely a képen Amerika-tóként emlegetni.

A Reuters az izlandi RUV beszámolója alapján azt írta, hogy az amerikai elnök posztja miatt Thorgerdur Gunnarsdottir, Izland külügyminisztere bekérette Billy Longot, az Egyesült Államok nemrég kinevezett izlandi nagykövetét, és közölte vele, hogy Donald Trump bejegyzése „teljesen helytelen” volt.

Mint ismert, Donald Trump lényegében folyamatosan generálja a nemzetközi feszültséget azáltal, hogy más országok Egyesült Államokhoz csatolásáról ábrándozik. Többször tett már így például Kanada esetében is, a formálisan Dániához tartozó Grönland elfoglalását illetően pedig korábban a katonai agressziót sem zárta ki.

Az amerikai elnök egyébként úgy fantáziál az egész kontinens elfoglalásáról, hogy még az se biztos, hogy egyáltalán tudja, hol mi van: idén januárban például a davosi világgazdasági fórumon Trump többször is összekeverte Grönlandot Izlanddal. Igaz, alelnöke, JD Vance sincs a helyzet magaslatán: amikor a politikus tavaly márciusban Grönlandra látogatott, a repülőről leszállva azon méltatlankodott, hogy neki senki nem szólt, milyen hideg van a szigeten.